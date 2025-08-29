Điện thoại gập Vertu trở thành trang sức đẳng cấp

Đời sống công nghệ

Không dừng lại ở công nghệ bảo mật, những “siêu phẩm gập” của Vertu còn mang hơi thở thời trang cao cấp, là món quà xa xỉ thích hợp tri ân đối tác và người thân trong mùa lễ hội và dịp cuối năm.

Vertu đã trình làng những chiếc smartphone đẳng cấp trong thiết kế.
Trong vài năm trở lại đây, smartphone gập đã tạo nên một làn sóng mới trên thị trường. Hàng loạt thương hiệu công nghệ lớn liên tục tung ra sản phẩm và Vertu lại đặt dấu ấn rất riêng trong thế giới xa xỉ.

Mang đậm hơi thở retro của thập niên 1980, Iron Flip được nhiều doanh nhân lựa chọn như một phụ kiện thể hiện bản lĩnh và quyết đoán. Với giá khởi điểm từ 120 triệu đồng, chiếc điện thoại gập này phù hợp để trao tặng trong các dịp kỷ niệm hợp tác, chúc mừng thành công hay tri ân đối tác lâu năm.

Vertu Iron Flip

Chất liệu da cá sấu hoặc da bò thượng hạng, khung kim loại chắc chắn cùng màn hình phụ bằng sapphire biến Iron Flip thành chiếc “cufflink” trên bàn tiệc, vừa sang trọng vừa kín đáo. Và như mọi sản phẩm Vertu, Iron Flip được tích hợp hệ thống bảo mật cá nhân hóa, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho những trao đổi yêu cầu bảo mật tuyệt đối trong công việc.

Nếu Iron Flip đại diện cho sự mạnh mẽ thì thế hệ tiếp nối thì Vertu Quantum Flip (từ 160 triệu đồng) là lựa chọn đề cao gu thẩm mỹ. Với khung gốm Zirconium siêu bền, kết hợp titan hàng không HV900, viền sapphire tinh xảo và các phiên bản giới hạn phối đá cẩm thạch hay kim loại quý mang đến diện mạo haute couture (thời trang may đo cao cấp) độc bản.

Vertu Quantum Flip

Điện thoại Quantum Flip phù hợp để dành tặng trong các dịp mang tính cá nhân nhiều cảm xúc như những ngày kỷ niệm quan trọng, hay đơn giản là món quà bất ngờ dành cho người thân yêu. Ngoài thiết kế thời trang, sản phẩm vẫn giữ trọn giá trị cốt lõi của Vertu với nền tảng bảo mật chuẩn quốc tế, giúp người sở hữu an tâm tuyệt đối khi kết nối.

Từ Quốc khánh 2-9 đến mùa Giáng sinh và Tết Nguyên đán, Iron Flip và Quantum Flip mang đến lựa chọn khác biệt khi sản phẩm này vừa là biểu tượng thời trang, vừa là thiết bị công nghệ hữu dụng lại gói trọn thông điệp an toàn và trân trọng.

BÌNH LÂM

