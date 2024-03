Điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Ảnh: BÁO LẠNG SƠN

Chiều 14-3, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đối với ông Vũ Quang Khánh, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.

Ông Vũ Quang Khánh bắt đầu nhận nhiệm vụ từ ngày 15-3-2024, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị ở thị trấn Đồng Đăng, thuộc Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Ảnh: VĂN PHÚC

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, đơn vị này đang có 4 phó trưởng ban, khuyết chức vụ trưởng ban. Ông Hoàng Khánh Duy là Phó trưởng ban phụ trách.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, ngày 31-1, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Thắng, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, bằng hình thức cách chức.

Do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thẩm tra, thẩm định hỗ trợ đầu tư dự án gây hậu quả nghiêm trọng, ông Lê Văn Thắng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định khởi tố bị can vào ngày 6-12-2023.

VĂN PHÚC