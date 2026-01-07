DIFF 2026 công bố chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”

Ngày 7-1, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 công bố tên chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”, sau cuộc họp về dự thảo kế hoạch tổ chức.

TP Đà Nẵng đã tổ chức DIFF 2025 thành công rực rỡ

Theo đó, DIFF 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30-5 đến 11-7-2026.

DIFF 2026 mang thông điệp về hình ảnh một Đà Nẵng mới sau sáp nhập (TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam). Tên chủ đề biểu đạt sự kết hợp chặt chẽ giữa thiên nhiên, biểu tượng văn hóa – kiến trúc – du lịch và tinh thần hiện đại của một điểm đến kết nối, giữ vững bản sắc dân tộc, giao thoa, vươn mình phát triển trong thời đại mới.

Chủ đề của 6 đêm thi sẽ đi theo mạch của một hành trình phát triển Đà Nẵng mới, với vị thế mới, tiềm lực và tâm thế mới. Tên gọi các đêm thi theo đó lần lượt là Nature (Thiên nhiên), Heritage (Di sản), Culture (Văn hóa), Creative (Sáng tạo), Vision (Tầm nhìn) và United Horizons (Những chân trời kết nối).

Theo dự thảo, DIFF 2026 sẽ có 10 đội tham dự, trong đó có tới 4 tân binh.

(1) Đội Pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam (2) Đội Z21 Vina Pyrotech - Việt Nam (3) Đội Trung Quốc - Công ty trình diễn pháo hoa nghệ thuật Jiangxi Yangfeng, Jiangxi Yangfeng Art Fireworks Display Co.,Ltd (4) Đội Ý - Martarello Group S.R.L (5) Đội Đức - Josef Steffes - Ollig Feuer Werk GMBH (6) Đội Bồ Đào Nha - Macedos Pirotecnia Lda (7) Đội Pháp - Lux Factory POK 2.0 (8) Đội Nhật - Tamaya Kitahara Fireworks Co., Ltd (9) Đội Macau - Apple Pyrotechnics (Macau) Co., Ltd (10) Đội Úc - Skylighter Fireworks.

Tương tự mùa thi DIFF 2025, địa điểm bắn pháo hoa tại khu vực Cảng sông Hàn; khán đài chính và sân khấu tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp về dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) trong chiều 7-1

Cơ cấu giải thưởng gồm giải Quán quân trị giá 20.000 USD, giải Á quân 10.000 USD và các giải phụ như Đội được yêu thích nhất, Giải Sáng tạo, Giải Triển vọng.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Sở VH-TT-DL tiếp thu ý kiến các đơn vị, hoàn thiện kế hoạch tổ chức DIFF, trình UBND thành phố ban hành; chủ trì phối hợp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế tại DIFF 2025.

Công ty CP Tập đoàn Mặt trời thực hiện nghiêm các nội dung được phân công; rà soát hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình, tăng cụm âm thanh dọc tuyến chính; tính toán số lượng giấy mời, vé phát hành phù hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét.

XUÂN QUỲNH