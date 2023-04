Dịp lễ 30-4 và 1-5: Tấp nập xuất ngoại du lịch

Kín tour du lịch nước ngoài

Theo Lữ hành Saigontourist, lượng khách đặt tour du lịch nước ngoài tăng mạnh, chiếm gần 70% tổng số khách mua tour du lịch dịp lễ sắp tới. Ước tính, doanh nghiệp phục vụ hơn 200 hành trình tour cho khoảng 100.000 lượt khách lẻ, khách đoàn. Theo ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, năm nay khá nhiều khách chọn tour dài ngày đến Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan… Cũng theo Saigontourist, hiện lượng khách đăng ký tour đã đạt 75% kế hoạch. Hầu hết các đường tour dài ngày đều khởi hành đi các nước như Australia, Nhật Bản, châu Âu, liên tuyến Canada - Mỹ - Cuba… đã kín chỗ, chỉ còn các tour đường gần trong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Brunei, Singapore - Malaysia, Thái Lan… Theo một khách hàng mua tour của Saigontourist, gia đình chị đi du lịch 6 người với kế hoạch mua sắm khá lớn nên đã chọn tour đi Thái Lan, vì chi phí hợp lý và Thái Lan cũng có nhiều thứ để mua sắm hơn ở trong nước.

Nhận định nhu cầu xuất ngoại du lịch khá lớn của người dân trong các dịp lễ lớn, dài ngày, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Tiếp thị Vietravel, thông tin, công ty đã có kế hoạch từ sớm, chăm sóc khách hàng chu đáo. Theo bà Vân Khanh, lượng khách lựa chọn tour nước ngoài chiếm trên 70%, không chỉ các tour du lịch lễ 30-4 và 1-5, mà các tour hè sắp tới cũng rất sôi động, bán khá tốt. Tương tự, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Lữ hành Vietluxtour, cho biết, trong cơ cấu khách mua tour dịp nghỉ lễ này, lượng khách du lịch chọn tour nước ngoài tăng đáng kể. Nhìn chung, các đường tour gần vẫn còn nhận khách đến cận lễ, nhưng với tour xa đến các quốc gia bắt buộc hoàn tất visa sớm (Australia, Nhật Bản…), Vietluxtour đã “khóa sổ”, không nhận khách. Còn với TSTtourist, công ty gần cán mốc kế hoạch đón 2.000 khách đi chơi dịp lễ 30-4 và 1-5. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing TSTtourist, cho hay, so với các năm trước, năm nay khách chốt tour sớm. Chính vì vậy, doanh nghiệp đã chủ động kế hoạch, giữ giá vé máy bay và giá dịch vụ tốt, trong đó các đường tour quen thuộc vẫn là Thái Lan, Nhật Bản, châu Âu… Ông Mẫn cũng dự báo, từ tháng 6 tới đây, lượng khách chọn tour nước ngoài có thể tăng cao khi thị trường Trung Quốc nới lỏng yêu cầu kiểm dịch đối với du khách.

Trong khi đó, theo các hãng lữ hành, hiện tại, với các đường tour nội địa, điểm nóng được khách quan tâm vẫn là tour biển đảo như Nha Trang, Phú Quốc, vịnh Hạ Long… Một số khách sạn lớn, resort cũng thông tin, sẽ không phụ thu với khách đặt phòng sớm để khuyến khích khách lưu trú, “giữ chân” khách hàng.

Giá vé máy bay, tàu xe tăng cao

Ghi nhận ngày 13-4, giá vé máy bay trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 tăng cao so với ngày thường. Đặc biệt, nhiều chuyến bay đến các điểm du lịch đã trong tình trạng “cháy vé”. Hiện tại, vé khứ hồi từ TPHCM đi Phú Quốc có giá 3,5 triệu đồng/vé nhưng chỉ lác đác còn vài chuyến. Những ngày cao điểm sát dịp lễ, riêng Vietnam Airlines có giá vé khứ hồi một số chặng bay lên đến 9 triệu đồng/vé. Cụ thể, chặng bay TPHCM - Đà Nẵng có giá từ 4-9 triệu đồng/vé khứ hồi (ngày thường giá vé tầm 2-5 triệu đồng/vé khứ hồi); chặng bay TPHCM - Côn Đảo có giá 3 triệu đồng/lượt (ngày thường giá vé tầm 1,9 triệu đồng/lượt); chặng bay Hà Nội - Đà Lạt có giá 4,8-11 triệu đồng/vé khứ hồi (ngày thường tầm 3-10 triệu đồng/vé khứ hồi)…

Về đường sắt, theo Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn, các chuyến tàu từ TPHCM đi các tỉnh đã hết vé trong những ngày cao điểm dịp lễ sắp tới, giá vé tăng cao hơn 20% so với ngày thường. Còn với phương tiện ô tô, nhiều nhà xe chưa công bố tăng giá trong dịp lễ vì hiện nhu cầu đi lại của người dân vẫn còn thấp.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4

Theo ghi nhận, cơ quan chức năng đã tiến hành lắp đặt các bảng chỉ dẫn về giới hạn tốc độ 30km/giờ, gờ giảm tốc, hộ lan an toàn, sơn lại vạch kẻ đường, cắm biển báo cấm dừng đậu trên toàn tuyến đèo Mimosa (cửa ngõ ra vào TP Đà Lạt) nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đèo, nhất là trong dịp cao điểm nghĩ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng vừa đề nghị Sở GTVT phối hợp Công an tỉnh, TP Đà Lạt xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông đối với đèo Mimosa, đường nội bộ Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo dự báo của Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới đúng vào dịp dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng nên lượng khách du lịch từ các tỉnh thành phía Nam đến với địa phương sẽ rất lớn. Việc tuyến cao tốc hoàn thành đúng tiến độ góp phần rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển của người dân, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông trên QL 1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận.

ĐOÀN KIÊN - NGUYỄN TIẾN