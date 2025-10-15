Đỗ Thị Hải Yến, Liên Bỉnh Phát tình như thơ trong khung hình của "Quán Kỳ Nam"

Tác phẩm điện ảnh kế tiếp của đạo diễn Leon Lê vừa ra mắt teaser trailer và teaser poster với những khung hình đẹp, thơ mộng và đầy tính nghệ thuật, trong đó có sự xuất hiện của cặp đôi diễn viên chính Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát.

7 năm sau thành công của Song Lang (2018), đạo diễn Leon Lê trở lại với bộ phim thứ hai - Quán Kỳ Nam. Tác phẩm tiếp nối niềm đam mê của Leon Lê với ký ức, nghệ thuật và sự gần gũi giữa con người, đặt trong bối cảnh TPHCM những năm 1980. Đặc biệt, phim được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35mm.

Bối cảnh TPHCM cách đây 40 năm được tái hiện trong Quán Kỳ Nam. Ảnh: ĐPCC

Phim xoay quanh nhân vật Khang - một dịch giả trẻ đến TPHCM để nhận công việc mới, nơi anh gặp Kỳ Nam, một phụ nữ lớn tuổi, sống bằng nghề nấu ăn cho người dân trong cư xá. Dù ban đầu còn e dè, nhưng tình bạn của họ dần nảy nở và phát triển thành một mối liên kết vượt qua tuổi tác, nỗi đau và hoàn cảnh.

Sự xuất hiện của Khang dần làm xáo trộn cuộc sống vốn tĩnh lặng của Kỳ Nam, khiến hai tâm hồn nhạy cảm và đồng điệu như tìm thấy sự an ủi. Những bí mật dần được bóc tách, những nhân vật mới dần xuất hiện, kéo theo những câu chuyện đầy tính thời cuộc.

Teaser trailer bắt đầu với một phân cảnh không đối thoại của Khang (Liên Bỉnh Phát thủ vai) và Kỳ Nam (Hải Yến thủ vai). Dường như hai người đang ở trong một không gian riêng thuộc khu cư xá cũ - bối cảnh chính của phim. Chẳng có lời nào được thốt ra giữa cả hai, nhưng đôi mắt long lanh như hồ thu của Kỳ Nam đã hơn mọi lời thổ lộ, và giọng thoại của Khang dường như ngầm thừa nhận mối tình cảm khắng khít của đôi bên.

Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát tái xuất màn ảnh rộng. Ảnh: ĐPCC

Trailer đưa người xem theo hai nhân vật chính qua những khung hình đơn sơ, gần gũi của khu cư xá, của đường phố TPHCM vừa lạ vừa quen hơn 40 năm trước. Từ không gian sống, âm thanh, ánh sáng đến nhịp sống thường nhật, đều được chú trọng đến từng chi tiết tạo nên một bữa tiệc thị giác.

Câu chuyện tình cảm trung tâm của phim cũng được đạo diễn Leon Lê khắc hoạ tinh tế. Ánh mắt, cử chỉ, và thậm chí cả việc cố tình tránh giao tiếp bằng mắt của Khang và Kỳ Nam truyền tải nhiều hơn cả lời nói, như sóng ngầm, âm ỉ mà dai dẳng, tuy bị kiềm chế nhưng vẫn tuyệt đẹp.

Trailer kết thúc với cùng một khung cảnh như khi bắt đầu, khi nhân vật Khang tiến lại gần Kỳ Nam với ánh nhìn nửa dè dặt, nửa mong đợi.

Những khung hình đầy chất thơ trong phim. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, teaser poster là hình ảnh góc cận nghiêng của hai nhân vật chính, tuy không nhìn vào mắt nhau, nhưng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, đầy thấu hiểu của hai kẻ tri kỷ vong niên, cũng phần nào nói lên chuyện tình cảm thầm lặng của họ.

Dự án này không chỉ đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của Leon Lê sau 7 năm, mà còn là của Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát. Nếu Hải Yến đã vắng bóng trên màn ảnh một thời gian khá dài, thì Liên Bỉnh Phát đang là một cái tên khá quen thuộc với khán giả qua những chương trình truyền hình thực tế ăn khách, và gần đây là một bộ phim truyền hình Đài Loan cũng rất được khán giả đón nhận.

Teaser poster phim Quán Kỳ Nam. Ảnh: ĐPCC

Phim đã có màn ra mắt điện ảnh thế giới tại LHP quốc tế Toronto (TIFF) 2025 ở hạng mục Special Presentations (trình chiếu đặc biệt), trình chiếu trong mục A Window on Asian Cinema tại LHP quốc tế Busan (BIFF) 2025, trình chiếu trong hạng mục Special Presentations ở LHP quốc tế Bangkok và được lựa chọn tranh giải tại LHP Hawaii (HIFF) 2025.

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 28-11.

HẢI DUY