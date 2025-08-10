Đoàn báo chí Việt Nam thăm di tích văn hóa tại tỉnh Tứ Xuyên

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hợp tác báo chí Việt Nam – Trung Quốc, ngày 9 và 10-8, đoàn báo chí chủ lực của Việt Nam đã đến tham quan 2 di tích văn hóa tại tỉnh Tứ Xuyên là Quần thể di tích Tam Tinh Đôi và Khu thắng cảnh Lạc Sơn Đại Phật.

Quần thể di tích Tam Tinh Đôi nằm ở thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, cách Thành Đô khoảng 60km. Đây là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất thế kỷ 20, được cho là tàn tích của Vương quốc Thục, có niên đại khoảng 3.000-4.000 năm.

Bảo tàng quần thể di tích Tam Tinh Đôi

Di chỉ Tam Tinh Đôi chỉ được phát hiện vào mùa xuân năm 1929. Đến năm 1986, các nhà khảo cổ khai quật ra hai hầm làm lễ tế rất quy mô, hơn 1000 văn vật quý đẹp tuyệt vời và làm rung động cả thế giới cổ vật. Cùng với việc khai quật ra hàng loạt văn vật quý hiếm tinh xảo và mang tính chất thần bí, những điều bí ẩn của lịch sử cũng lần lượt xuất hiện, bảo tàng thu hút du khách với bộ sưu tập đồng hiếm có của nước Thục xưa, là nơi nghiên cứu của các nhà khoa học.

Một số di tích được trưng bày tại bảo tàng

Mặt nạ đồng là một trong những cổ vật quý hiếm và kỳ lạ nhất trong bộ sưu tập hơn 1000 cổ vật Tam Tinh Đôi. Mặt nạ miêu tả một khuôn mặt khác hoàn toàn với người đương đại, mắt to, miệng bẹp và rộng, lông mày rậm, không có cằm, khuôn mặt nửa cười, nửa giận. Cho đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn không hiểu, khuôn mặt này biểu thị cho cái gì, miêu tả ai và dùng để làm gì.

Mặt nạ miêu tả một khuôn mặt khác hoàn toàn với người đương đại, mắt to, miệng bẹp và rộng, lông mày rậm, không có cằm, khuôn mặt nửa cười, nửa giận

Khu thắng cảnh Lạc Sơn Đại Phật là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nổi bật với bức tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới được tạc vào núi Lăng Vân. Bức tượng Phật Di Lặc ngồi này cao 71 mét và được xây dựng từ thời nhà Đường, nhằm trấn an dòng nước chảy xiết của ba con sông giao nhau là sông Mân Giang, Đại Độ và Thanh Y. Bức tượng được khởi công năm 713 và hoàn thành sau 90 năm xây dựng (năm 803), dưới thời nhà Đường. Lạc Sơn Đại Phật đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào tháng 12-1996.

Lạc Sơn Đại Phật

Tại TP Lạc Sơn, đoàn cũng đến thăm trấn cổ Tô Kê, nơi đang được chính quyền địa phương nỗ lực xây dựng thành thành phố ẩm thực.

Cổ trấn Tô Kê

Với văn hóa ẩm thực phong phú, cổ trấn Tô Kê đang nỗ lực xây dựng thành điểm du lịch ẩm thực

CHIẾN DŨNG