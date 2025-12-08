Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm hữu nghị TP Đà Nẵng

Tàu tuần dương USS Robert Smalls cập cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tối 8-12, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và tàu tuần dương USS Robert Smalls với hơn 2.000 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Hoa Kỳ làm Trưởng đoàn bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ nay đến ngày 11-12, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; đồng thời luyện tập chung trên biển, trao đổi chuyên môn về phòng cháy, chữa cháy trên biển, y học hàng hải, giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan hải quân.

Ngoài ra, đoàn giao lưu với các trẻ em tại Làng Hy Vọng và các sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và tham quan văn hóa, du lịch tại địa phương.

Lễ đón đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm xã giao TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phía Hoa Kỳ có Chuẩn đô đốc Tom Shultz cùng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chuẩn Đô đốc Tom Shultz nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc quan hệ giữa hai quốc gia và hai quân đội, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy các mục tiêu chung về hòa bình, thịnh vượng, an ninh kinh tế, hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper cho biết sự kiện diễn ra đúng thời điểm khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh Hoa Kỳ đã hỗ trợ 1,75 triệu USD giúp Đà Nẵng khắc phục thiên tai và tiếp tục mở rộng hợp tác an ninh, hỗ trợ nhân đạo và tăng cường năng lực ứng phó thảm họa.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ tại TP Đà Nẵng sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào năm 2023.

XUÂN QUỲNH