Đoàn đại biểu Trung ương và TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 23-4, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Thành ủy TPHCM, do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM).

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026); 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2026).

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham gia đoàn, về phía TPHCM có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Sau đó, đoàn đến dự khai mạc triển lãm ảnh Việt Nam - Một dải non sông và TPHCM vang mãi khúc khải hoàn. Triển lãm do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HƯỜNG