Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor-Leste

Ngày 10-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mới, góp phần mở ra giai đoạn phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam và Timor-Leste.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước và nhân dân Timor-Leste đã đạt được, đặc biệt là việc Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập và tham gia đầy đủ, hiệu quả vào các cơ chế, chương trình hợp tác của ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor-Leste, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân; thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc tái thiết Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như dầu khí, khai khoáng, nông nghiệp, viễn thông, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân trên cơ sở các văn kiện hợp tác vừa được ký kết, trong đó có hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông và Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.

Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão cảm ơn và đánh giá cao những định hướng cho quan hệ song phương mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu. Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai bên sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác song phương để trao đổi cụ thể về kế hoạch và các lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc xem xét các lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor-Leste nhằm tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế. Hai bên sẽ cùng đóng góp vào đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển UNCLOS 1982.

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