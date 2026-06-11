Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định là Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 284/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc thành lập Hội đồng Khoa học của UBTVQH nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Theo Nghị quyết số 284, Hội đồng Khoa học của UBTVQH nhiệm kỳ 2026-2031 (Hội đồng) có 27 thành viên. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định là Chủ tịch Hội đồng; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải là Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Văn phòng Quốc hội là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm tham mưu, phục vụ và bảo đảm các điều kiện hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp UBTVQH tư vấn, tham mưu về định hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học; điều hòa, phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học trong các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Nghị quyết cũng đã quy định các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng. Theo đó, Hội đồng thảo luận, thông qua phương hướng, chương trình công tác của Hội đồng trong nhiệm kỳ và hàng năm; cho ý kiến về định hướng nghiên cứu khoa học 5 năm và hàng năm trong các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; cho ý kiến đối với kế hoạch tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học hàng năm, chương trình khoa học cấp bộ trong các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Hội đồng cũng sẽ cho ý kiến đối với nhiệm vụ khoa học quan trọng, liên ngành, có phạm vi ảnh hưởng lớn hoặc đối với các vấn đề khác theo yêu cầu của lãnh đạo Quốc hội, UBTVQH và cơ quan có thẩm quyền; tư vấn hoặc tham gia phản biện khoa học đối với các vấn đề lý luận, thực tiễn phục vụ hoạt động của Quốc hội và UBTVQH theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

ANH PHƯƠNG