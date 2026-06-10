Thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với New Zealand và Vương quốc Anh

Ngày 10-6, trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand và ASEAN - Vương quốc Anh giai đoạn 2024-2027, Bộ Ngoại giao tổ chức Diễn đàn ASEAN - New Zealand về hợp tác tiểu vùng và Hội thảo ASEAN - Anh kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại (2021-2026).

Bà Alana Hudson, Trưởng SOM ASEAN lâm thời của New Zealand phát biểu tại Diễn đàn ASEAN - New Zealand về hợp tác tiểu vùng. Ảnh: TUẤN ANH

Đây là các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với hai đối tác là New Zealand và Vương quốc Anh. Các sự kiện có sự tham gia của nhiều nhà hoạch định chính sách, đại diện lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả các nước ASEAN, New Zealand và Vương quốc Anh.

Đại diện các nước ASEAN, New Zealand và Vương quốc Anh đánh giá cao vai trò điều phối quan hệ của Việt Nam, cũng như những đóng góp cụ thể và thực chất trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - New Zealand và quan hệ Đối tác Đối thoại ASEAN - Anh phát triển.

Tại Diễn đàn ASEAN - New Zealand về hợp tác tiểu vùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá, tiểu vùng Mê Công đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng và trực tiếp về biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và an ninh lương thực, vượt quá khả năng ứng phó đơn lẻ của bất kỳ quốc gia nào, đòi hỏi những nỗ lực ở quy mô khu vực.

Với trách nhiệm là nước điều phối, đại diện Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ASEAN - New Zealand ngày càng hiệu quả, thực chất, trên cơ sở bảo đảm “các cam kết chính trị phải được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể mà người dân có thể cảm nhận và thụ hưởng”.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia và học giả khẳng định tầm quan trọng chiến lược của hợp tác tiểu vùng trong cấu trúc khu vực cũng như trong tiến trình hợp tác ASEAN, đồng thời kiến nghị cần gắn kết hợp tác Mê Công với chương trình nghị sự chung của ASEAN, đưa tiểu vùng trở thành một cấu phần không thể tách rời trong nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Các đại biểu dự Diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng. Ảnh: TUẤN ANH

Các đại biểu kiến nghị lồng ghép nhiều nội dung hợp tác tiểu vùng vào quá trình triển khai Kế hoạch hành động ASEAN - New Zealand giai đoạn 2026-2030; tăng cường ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm đẩy nhanh quá trình đánh giá, thiết kế và triển khai các dự án hợp tác cụ thể; đồng thời thúc đẩy hình thành khuôn khổ trao đổi thường niên ASEAN - New Zealand về hợp tác tiểu vùng, hướng tới duy trì đối thoại định kỳ.

Tại Hội thảo ASEAN - Anh: 5 năm đồng hành, kiến tạo tương lai, các đại biểu đồng thuận ASEAN và Anh cần điều chỉnh các ưu tiên và trọng tâm hợp tác để thích ứng hiệu quả hơn với tình hình mới, thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất hơn, mang lại lợi ích cụ thể hơn cho người dân, doanh nghiệp và hai khu vực trong giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kỳ vọng, góc nhìn và khuyến nghị về triển vọng chiến lược của quan hệ ASEAN - Anh, trong đó có việc tăng cường đối thoại chiến lược, mở rộng hợp tác và nghiên cứu các cơ chế hợp tác linh hoạt, hiệu quả hơn nhằm đáp ứng các thách thức đang nổi lên trong khu vực. Quan hệ ASEAN - Anh cần chuyển từ giai đoạn “xây dựng lòng tin” sang giai đoạn “xây dựng tự cường”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo ASEAN-Anh: 5 năm đồng hành, kiến tạo tương lai. Ảnh: TUẤN ANH

Các đại biểu cũng đề cập đến các lĩnh vực hợp tác như quản trị toàn cầu, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng, khoáng sản chiến lược, nâng cao nhận thức không gian biển, công nghệ mới nổi, quản trị số, tài chính xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng cảng biển…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng và phát triển Vương quốc Anh Seema Malhotra, khẳng định, Anh cam kết tiếp tục làm sâu sắc và đưa quan hệ với ASEAN phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của Anh đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực cũng như Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

MINH DUY