Đồng chí Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

Tại Quyết định số 192-QĐ/TW ngày 3-6, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật (BCĐ).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quyết định số 192-QĐ/TW nêu rõ: Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương thành Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Theo quyết định, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng BCĐ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ. Các Phó Trưởng BCĐ gồm các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Ủy viên Thường trực BCĐ.

Ủy viên BCĐ gồm các đồng chí: Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Quyết định cũng nêu rõ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của BCĐ thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của BCĐ theo quy định của Bộ Chính trị và Quy chế làm việc của BCĐ.

LÂM NGUYÊN