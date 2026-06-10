TPHCM đánh giá tổng thể chất lượng cán bộ

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ, hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí để bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

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Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa có chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí để bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Đồng thời, tham mưu cấp ủy cùng cấp bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã bảo đảm “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn” và phát huy năng lực thực tiễn, sở trường và kinh nghiệm công tác; triệt để phân công, điều động, bố trí công tác khác đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định. Ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực phù hợp trình độ chuyên môn, sở trường và kinh nghiệm công tác.

Cùng với đó, tổ chức đánh giá cán bộ, công chức cấp xã theo quy định, thẩm quyền trên cơ sở tiến độ, chất lượng xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thực hiện tinh giản biên chế đối với những người năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cấp xã chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức, trong đó ưu tiên người có tài năng và kinh nghiệm công tác đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ vào công tác tại UBND cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Đồng thời, phối hợp Sở Nội vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định, gắn với thực tiễn địa bàn.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã. Song song đó, siết chặt kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm quy trình xử lý hồ sơ, thời hạn trả kết quả trên môi trường điện tử, ngăn chặn biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, chậm trễ trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở quản lý ngành, lĩnh vực và UBND cấp xã trình Chủ tịch UBND TPHCM về kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo yêu cầu vị trí việc làm, gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Trong đó, ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác tại các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn, nhất là các lĩnh vực đòi hỏi năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu, như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, ưu tiên tuyển dụng người có tài năng và kinh nghiệm công tác đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng theo chính sách thu hút của thành phố.

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