Thành lập Cục Phương tiện không người lái thuộc Bộ Tổng Tham mưu

Chiều 11-6, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện không người lái. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Cục Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Quân kỳ Quyết thắng cho Cục Phương tiện không người lái. Ảnh: TUẤN HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, sự ra đời của Cục Phương tiện không người lái phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới, góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của Quân đội ta, nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt.

Đại tướng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ Cục Phương tiện không người lái nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của đơn vị; từ đó khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, bứt phá mạnh mẽ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các hoạt động thuộc lĩnh vực phương tiện không người lái trong toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: TUẤN HUY

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, đơn vị nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xây dựng hệ thống quy chế hoạt động đồng bộ trên các mặt công tác.

Ngoài ra, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; quản lý chặt vũ khí, trang bị; tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao, tạo tiền đề vững chắc hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện không người lái khẳng định, đơn vị sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm; tập trung huấn luyện khai thác, làm chủ các trang thiết bị hiện đại; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng phương án tác chiến hiệp đồng linh hoạt, hiệu quả, sẵn sàng ứng phó hiệu quả mọi tình huống chiến tranh công nghệ cao.

TRẦN BÌNH - TUẤN HUY