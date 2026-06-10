Diễn đàn Tương lai ASEAN thành công tốt đẹp

Các đại biểu dự phiên bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba (AFF 2026). Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe đánh giá kết quả của 2 sự kiện quan trọng của diễn đàn: tọa đàm các chính đảng Đông Nam Á với chủ đề "Vai trò của các chính đảng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN" và Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026. Đây là những sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại diễn đàn, cùng với phiên trao đổi với thanh niên và trao đổi về khu vực tiểu vùng Mê Công.

Phát biểu bế mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, chương trình nghị theo chủ đề: "Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm” đã hoàn thành với nhiều kết quả thiết thực.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại phiên bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF 2026). Ảnh: VIẾT CHUNG

Diễn đàn năm nay quy tụ số đại biểu kỷ lục, với hơn 1.200 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới, trong đó nhiều diễn giả đã mang tới những tham luận, bài chia sẻ sâu sắc.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá, những trao đổi trong diễn đàn mang tính thực chất và sáng tạo để có thể báo cáo lên các nhà lãnh đạo ASEAN cân nhắc. Các đại biểu trao đổi nhiều vấn đề đa dạng, bao gồm những vấn đề dài hạn như tự cường và gắn kết ASEAN, phòng ngừa xung đột và chuyển đổi các mô hình tăng trưởng, phát triển. Các cuộc trao đổi nhấn mạnh việc sử dụng AI bao trùm và an ninh năng lượng, đồng thời đã có những tưởng rất sáng tạo để thúc đẩy chuyển dịch “sản xuất tại ASEAN” thành “sản xuất bởi ASEAN”.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF 2026). Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu cũng đã chia sẻ cam kết hướng tới tương lai của ASEAN, những giá trị của ASEAN và vai trò chiến lược của hiệp hội; tìm được điểm giao thoa về quan điểm trong ASEAN trước những thách thức hiện nay.

Trong vai trò Ban tổ chức, Bộ trưởng Lê Hoài Trung tin tưởng những ý tưởng mới và những khuyến nghị hành động rất cụ thể có thể giúp ASEAN và Diễn đàn Tương lai ASEAN trở thành một diễn đàn thực sự năng động cho khu vực.

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