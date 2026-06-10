Hội thảo quốc gia luận giải những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hội thảo khoa học quốc gia tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Sáng 10-6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Trường Đại học KHXH-NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Tư duy, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước”.

Chủ trì hội thảo gồm: TS Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; GS-TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH-NV. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng đông đảo nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý.

Phát biểu khai mạc, TS Đinh Thị Mai nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội thảo cả về lý luận và thực tiễn. Đây là dịp để tiếp tục làm rõ những điểm mới nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và các luận cứ khoa học của những chủ trương, định hướng lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kết quả hội thảo góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong nghiên cứu, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Vũ Trọng Lâm cho rằng, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ kế thừa và phát triển tư duy lý luận của Đảng qua các nhiệm kỳ mà còn thể hiện những bước phát triển mới trong nhận thức chiến lược về mô hình phát triển đất nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và phương thức huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực cho phát triển. Theo PGS-TS Vũ Trọng Lâm, điểm nổi bật của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là tư duy phát triển mang tính kiến tạo, đổi mới và đột phá. Văn kiện xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường chủ đạo; mở rộng các không gian phát triển mới như không gian số, không gian đổi mới sáng tạo, không gian biển, liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, văn kiện thể hiện bước phát triển quan trọng trong tư duy về thể chế và phát triển, với tầm nhìn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại; phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam như nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Hội thảo nhận được hơn 100 tham luận, ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và các địa phương. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Các tham luận và ý kiến tại hội thảo đã góp phần làm sâu sắc những vấn đề lý luận, thực tiễn trong quá trình triển khai Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời đề xuất nhiều luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định chủ trương, chính sách. Kết quả hội thảo sẽ là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

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VĨNH XUÂN