Đối ngoại địa phương đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước

Chiều 10-6, tại TPHCM, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh và đại diện các cơ quan ngoại vụ địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: XUÂN KHU

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho rằng, đối ngoại địa phương cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò huy động nguồn lực quốc tế, mở rộng không gian phát triển và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN KHU

Đồng chí Bùi Minh Thạnh cho biết là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn của cả nước, TPHCM luôn xác định công tác đối ngoại là một động lực quan trọng cho phát triển. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, đồng thời tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn đoạn mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh hội nghị là dịp để các cơ quan ngoại vụ địa phương cùng nhìn lại công tác của mình, và là một bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 (dự kiến tổ chức vào tháng 8 tới).

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, công tác đối ngoại địa phương đã có những đóng góp quan trọng trong thời gian qua. Nhiều địa phương đã chủ động gắn kết công tác đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, giúp thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, dòng khách du lịch, các chương trình hợp tác về lao động, đào tạo. Công tác ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương và vận động UNESCO ghi danh các di sản được triển khai ngày càng bài bản…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN KHU

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cũng chỉ ra một số hạn chế như hiệu quả ngoại giao kinh tế chưa đồng đều giữa các địa phương; nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết nhưng khâu triển khai còn hạn chế, thiếu cơ chế theo dõi đến kết quả cuối cùng; đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại một số nơi còn mỏng, kiêm nhiệm và chưa thật chuyên sâu.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn đã gợi mở một số vấn đề để hội nghị tập trung thảo luận như: giải pháp để mỗi địa phương thực sự chủ động kiến tạo cơ hội hợp tác; cách thức để cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các địa phương, giữa cơ quan ngoại vụ với các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp vận hành thông suốt trong mô hình tổ chức mới.

Các đại biểu chụp hình tại hội nghị. Ảnh: XUÂN KHU

Sau lễ khai mạc, đại biểu dự hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại địa phương năm 2025 và báo cáo về triển khai công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong tình hình mới. Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao, cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, Việt Nam cần đặc biệt chú trọng khai phá các lĩnh vực mới và đối ngoại phải đóng vai trò là kênh tiên phong. Đặc biệt, phải tập trung phát huy sức mạnh mềm là các giá trị văn hóa quốc gia, chiều sâu lịch sử và bản sắc dân tộc…

MINH CHÂU