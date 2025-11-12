Doãn Quốc Đam háo hức lấn sân điện ảnh phía Nam

Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên ví mình “như cá gặp nước” khi có cơ hội được đóng phim hành động đúng với niềm đam mê của bản thân trong dự án "Truy tìm long diên hương".

Bộ phim của đạo diễn Dương Minh Chiến vừa chính thức tổ chức công chiếu ra mắt trước khán giả vào tối 11-11, tại TPHCM.

Sự kiện có sự xuất hiện của đầy đủ ê-kíp đoàn phim gồm nhà sản xuất, đạo diễn và các diễn viên chính: Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, NSND Thanh Nam, nghệ sĩ Quốc Nam, Ngân Quỳnh, Hoàng Tóc Dài… Nhiều nghệ sĩ của showbiz Việt cũng đến chúc mừng ê-kíp.

truy tim long dien huong 6.JPG
Ê-kíp đoàn phim tại buổi ra mắt. Ảnh: ĐPCC

Lần đầu lấn sân tham gia trong một dự án điện ảnh của các nhà sản xuất phía Nam, Doãn Quốc Đam nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt, khi nhân vật của anh trong phim - Cường liều, thuộc tuyến nhân vật phản diện có màu sắc khá thú vị.

Trong buổi giao lưu với giới truyền thông, nam diễn viên nhận được câu hỏi liên quan tạo hình của nhân vật trong phim.

truy tim long dien huong 12.JPG
Doãn Quốc Đam hào hứng vì được đóng đúng thể loại hành động yêu thích. Ảnh: ĐPCC

Anh cho biết khi đóng phim, ít khi để ý vẻ bề ngoài của nhân vật, mà chỉ quan tâm vào việc có "tải" được hết hồn cốt của nhân vật hay chưa. Anh thừa nhận nhan sắc của mình chỉ ở tầm trung nên việc làm xấu mình đi một chút cũng không phải điều gì đáng ngại.

Trong quá trình thực hiện bộ phim, anh cố gắng làm tốt nhất có thể về tâm lý, cảm xúc như yêu cầu của đạo diễn và ê-kíp. Tại sự kiện công chiếu, Doãn Quốc Đam còn mang đến một bất ngờ cho các khách mời tại sự kiện.

doan quoc dam.JPG
Doãn Quốc Đam có vai diễn hành động ấn tượng trong phim. Ảnh: ĐPCC
truy tim long dien huong 1.JPG
Các diễn viên xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Ảnh: ĐPCC

Truy tìm long diên hương kể về hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô), với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Từ một cuộc rượt đuổi vì lòng tham, nhóm nhân vật dần nhận ra giá trị thực sự của tình thân, tình làng nghĩa xóm và lòng trung thành. Bộ phim mang đậm hơi thở miền biển, nơi con người vẫn gìn giữ niềm tin vào điều thiêng liêng giữa sóng gió của cuộc đời.

Ttheo đạo diễn Dương Minh Chiến, anh và ê-kíp mong muốn mang đến một bộ phim “tuyệt đối giải trí” với khán giả trong giai đoạn cuối năm.

truy tim long dien huong 11.JPG
Hoạt động ký tặng người hâm mộ thu hút đông đảo sự chú ý. Ảnh: ĐPCC

Phim có các suất chiếu đặc biệt trong ngày 12 và 13-11 trước khi khởi chiếu chính thức từ ngày 14-11.

HẢI DUY

