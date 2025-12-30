Doanh nghiệp công nghệ là lực lượng sản xuất chiến lược của nền kinh tế đất nước

Make in Vietnam không chỉ là khẩu hiệu truyền thông, mà là chiến lược chuyển dịch căn bản từ gia công, lắp ráp sang làm chủ công nghệ và giá trị cốt lõi.

Chiều 30-12, tại Trung tâm hội nghị Vin Palace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) đã khai mạc Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Make in Vietnam 2025). Sự kiện do Bộ KH-CN chủ trì tổ chức, là diễn đàn chính sách, kết hợp không gian trưng bày hơn 50 sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt phát triển, với sự tham gia của 1.500 đại biểu.

Các đại biểu dự diễn đàn xem trình diễn công nghệ Make in Vietnam tại sự kiện. Ảnh: MST

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cách đây 6 năm, Việt Nam chọn một con đường mới, chuyển từ gia công sang thiết kế, làm chủ sáng tạo. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ dừng lại ở làm chủ cho mình thì chưa đủ, Việt Nam cần một bước tiến mới tất yếu hơn, đó là “Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt”.

"Quốc gia nào làm chủ công nghệ lõi, nắm giữ công nghệ chiến lược, định hình tiêu chuẩn và hệ sinh thái, thì quốc gia đó dẫn dắt. Làm sản phẩm thôi chưa đủ, phải làm ra công nghệ", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, sau 6 năm, hàng nghìn sản phẩm ra đời, các doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ lõi, làm chủ hệ thống, làm chủ dữ liệu và cung cấp giải pháp đến hàng triệu người dùng trong nước cũng như vươn ra quốc tế. Từ tư tưởng này đã hình thành một thế hệ kỹ sư, nhà khoa học dám nghĩ lớn, dám làm chủ công nghệ mới. Việt Nam đã chuyển dịch từ làm chủ sang tự chủ và dẫn dắt, từ phát triển sản phẩm với công nghệ lõi sang sáng tạo những chuẩn mực mới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MST

Trong tham luận "Make in Vietnam to Lead - Từ tự chủ công nghệ đến doanh nghiệp dẫn dắt", ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel cho biết, trong cách tiếp cận nghiên cứu và phát triển, Viettel xác định tập trung vào các công nghệ chiến lược có ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế quốc gia, an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việc làm chủ công nghệ lõi được coi là yếu tố then chốt, giúp tùy biến nhanh sản phẩm, giảm phụ thuộc vào bên ngoài và từng bước tự chủ trong nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Song song với quá trình nghiên cứu và chế tạo sản phẩm, Viettel từng bước hình thành các ngành công nghiệp công nghệ cao, tạo nền móng cho một hệ sinh thái sản xuất - nghiên cứu - ứng dụng hoàn chỉnh.

Chủ tịch Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MTS

Phát biểu tại diễn đàn ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Tập đoàn VNPT, cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề, khi hạ tầng số không còn chỉ đóng vai trò nền tảng hỗ trợ, mà cần được nhìn nhận như một sản phẩm công nghệ cốt lõi, do doanh nghiệp Việt làm chủ và dẫn dắt.

Chủ tịch Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MTS

Ông Tô Dũng Thái nhấn mạnh, nhà mạng viễn thông thế hệ mới không được đo đếm bằng số lượng thuê bao, mà được định nghĩa bởi năng lực hạ tầng số, dữ liệu lõi và vai trò kết nối hệ sinh thái số của quốc gia. Trên cơ sở đó, VNPT khẳng định năng lực thông qua ba trụ cột: làm chủ hạ tầng số thông minh; làm chủ dữ liệu và công nghệ lõi; tiên phong trong vai trò điều phối hệ sinh thái số quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT khẳng định, Make in Vietnam như lá cờ đầu cho các doanh nghiệp công nghệ như FPT phải bước vào lĩnh vực làm chủ sản phẩm, làm chủ công nghệ để vươn mình.

Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MST

Ông Nguyễn Văn Khoa khẳng định, FPT không làm công nghệ theo phong trào mà đi theo các chiến lược thực tế. Trong thời gian tới, tập đoàn cam kết tập trung vào nghiên cứu phát triển, đầu tư vào nhân lực, phát huy giá trị nội tại với 300 giáo sư, tiến sĩ trong tập đoàn. FPT sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ khác, tạo ra liên minh khoa học công nghệ vươn ra thế giới.

