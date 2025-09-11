Trình làng nhiều giải pháp robot, AI “Make in Vietnam”

Các tập đoàn công nghệ như CMC, Viettel, VinGroup, VNPT, FPT… và nhiều doanh nghiệp gần đây đã công bố sản phẩm mới lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo (AI). Các sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao, dễ dàng tích hợp vào hạ tầng hiện có của tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Đa dạng ứng dụng robot

Thị trường robot toàn cầu, đặc biệt là phân khúc robot hình người (humanoid robot), được dự báo đạt quy mô lên tới 7.000 tỷ USD vào năm 2050 với hơn 600 triệu thiết bị được triển khai khắp thế giới. Dù chưa thể tham gia ngay vào thị trường toàn cầu, nhưng việc các doanh nghiệp Việt Nam trình làng những mô hình robot cho thấy đó là sự đầu tư nghiêm túc và nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường.

Robot hình người VinMotion (của VinGroup) có khả năng thực hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ, thể hiện tiềm năng lớn trong ứng dụng vào dây chuyền sản xuất, dịch vụ và đời sống. Giai đoạn đầu, robot sẽ được triển khai trong các nhà máy sản xuất của VinFast, hỗ trợ công việc vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng. Trong trung và dài hạn, đơn vị nghiên cứu sẽ phát triển các dòng robot thông minh có khả năng giao tiếp, xử lý hình ảnh, ngôn ngữ… và ứng dụng trong lĩnh vực logistics, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng.

Robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 do Viettel nghiên cứu và phát triển

Tương tự, robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 do Viettel nghiên cứu và phát triển cũng vừa được giới thiệu ra công chúng. Robot được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy và hạ tầng trọng yếu.

Phía Viettel cho biết, robot có khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, phát hiện sự cố và đưa cảnh báo kịp thời nhờ công nghệ AI và cảm biến hiện đại. Trong tình huống bất khả kháng, robot có thể được điều khiển thủ công, còn trong điều kiện bình thường, nó tự động di chuyển theo bản đồ địa hình đã được lập trình sẵn. Hệ thống phần mềm AI của robot do Viettel làm chủ hoàn toàn. VSR01 được nạp đủ năng lượng có thể hoạt động trong 3-4 giờ và cũng có thể dùng pin.

Robot AI và ki ốt thông minh của Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TPHCM

Tại TPHCM, Trung tâm hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TPHCM (DX Center) đã vận hành mô hình trung tâm hành chính công thông minh, với robot AI và ki ốt thông minh ở một số cơ quan. Bộ sản phẩm này có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ ban đầu khai báo và nộp hồ sơ trực tuyến, giúp người dân giảm thiểu thời gian chờ đợi tại các trung tâm phục vụ hành chính công ở các phường, xã.

Theo ông Phan Phương Tùng, Giám đốc DX Center, robot AI có thể hỗ trợ lấy số và kết nối với các dịch vụ hành chính công, là điểm khác biệt của nó so với các robot trước đây. Sản phẩm này đang được triển khai thí điểm tại trung tâm phục vụ hành chính công các phường Sài Gòn, Phú Nhuận, An Lạc, Phú Mỹ và Thủ Dầu Một…

“Các robot trước đó chủ yếu có chức năng đơn giản như giao hàng, đưa bánh trái hoặc chào hỏi còn robot này được ứng dụng AI, được giao các công việc cụ thể để hỗ trợ, hướng dẫn người dân. Với mô hình trung tâm hành chính công thông minh gồm robot AI và ki ốt thông minh, tương lai các trung tâm phục vụ hành chính công phường, xã có thể chỉ cần 1 chuyên viên để điều phối”, ông Phan Phương Tùng cho biết.

AI đi vào nhiều lĩnh vực

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC, chia sẻ: “CMC mong muốn đưa các sản phẩm AI “Make in Vietnam” đến gần hơn với cộng đồng, từ đó thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong mọi mặt đời sống xã hội. Các sản phẩm đều được thiết kế hướng đến tính ứng dụng thực tiễn cao, dễ dàng tích hợp vào hạ tầng hiện có của tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước”.

Tập đoàn CMC giới thiệu giải pháp AI chuyên về nhận diện khuôn mặt

Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC- CMC ATI (thuộc Tập đoàn CMC) đã giới thiệu loạt sản phẩm và giải pháp AI tiên tiến nhất hiện nay. Nổi bật nhất trong số đó là giải pháp quản lý và phân tích hình ảnh thông minh ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt (CIVAMS), đã và đang được ứng dụng rộng rãi tại nhiều cơ quan nhà nước, bộ ngành và các khu vực trọng yếu như an ninh, giao thông, đô thị thông minh… Bên cạnh đó, CMC AIBOX và CMC AIVISION là hai thiết bị Edge AI cho phép xử lý dữ liệu và hình ảnh trực tiếp tại biên mà không cần kết nối internet.

VNPT với các giải pháp AI tích hợp vào hệ thống xử lý thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ hỏi đáp cho người dân qua ki ốt thông minh, đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hay dịch vụ internet trên máy bay mang đến trải nghiệm mới cho hành khách, đồng thời khẳng định năng lực của VNPT trong triển khai hạ tầng viễn thông hàng không hiện đại, bắt kịp xu thế toàn cầu…

Tập đoàn FPT có cả chiến lược ứng dụng AI và gần đây tập trung nhiều vào AI trong quản trị. Trong đó, FPT AI Agents giúp con người có trợ lý AI hỗ trợ các tác vụ và qua thực tế ứng dụng, đã giúp tăng 67% năng suất vận hành, tiết kiệm 40% chi phí; Libra giúp tra cứu văn bản nhanh, chính xác và bảo mật tuyệt đối, đang phục vụ hơn 20 triệu người dùng cuối.

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ FPT, cho biết: “Với AI, FPT đã tiên phong nghiên cứu và đã hình thành hệ sinh thái AI toàn diện từ hạ tầng đến nền tảng, giải pháp, dịch vụ, phục vụ hàng trăm triệu lượt sử dụng mỗi tháng.

Những giải pháp robot, AI… nói trên xuất hiện không lâu sau Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống, cho thấy đây là sự chuyển mình rất nhanh nhạy của các tập đoàn công nghệ Việt Nam, thể hiện niềm tin rất lớn vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc.

KIM THANH