Đổi mới từ cơ sở, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của người lao động

Hôm nay 4-6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc tại Hà Nội. Trước thềm đại hội, nhiều cán bộ công đoàn, chuyên gia cho rằng tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và người lao động.

- Bà THÁI THU XƯƠNG, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Cán bộ công đoàn cơ sở là khâu then chốt

Một trong hai khâu đột phá của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở.

Thực tế cho thấy, phần lớn vấn đề của người lao động phát sinh ngay tại doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân. Vì vậy, công đoàn cơ sở có vai trò rất quan trọng. Nếu công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, người lao động sẽ được hỗ trợ kịp thời hơn trong đối thoại, thương lượng, phúc lợi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, mô hình việc làm ngày càng đa dạng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có năng lực, am hiểu thực tiễn và gần người lao động là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

- Ông BÙI SỸ LỢI, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội:

Hoạt động chăm lo cần đi vào thực chất hơn

Bên cạnh vai trò đại diện, tổ chức công đoàn cần tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo theo hướng thực chất hơn, bảo đảm người lao động được thụ hưởng những lợi ích cụ thể và thiết thực. Những năm qua, công đoàn đã dành nguồn lực rất lớn cho công tác chăm lo đoàn viên và người lao động.

Theo số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2023-2026 có gần 23 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ vào các dịp tết với tổng kinh phí gần 15.000 tỷ đồng. Tổng nguồn lực chăm lo đạt hơn 27.220 tỷ đồng. Đó là những kết quả tích cực. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình chăm lo để người lao động được hỗ trợ đúng nhu cầu và thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực hơn.

- Ông NGỌ DUY HIỂU, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Tiếng nói của người lao động phải được lắng nghe nhiều hơn

Công đoàn không chỉ dừng ở hoạt động chăm lo mà phải trở thành cầu nối để tiếng nói của người lao động được lắng nghe nhiều hơn trong doanh nghiệp. Nhiệm kỳ 2023-2026, các cấp công đoàn đã nâng cao hiệu quả đối thoại và thương lượng tập thể tại nơi làm việc; đã có 6.038 thỏa ước lao động tập thể được ký mới, trong đó hơn một nửa đạt loại B trở lên.

Thông qua đối thoại và thương lượng tập thể, nhiều quyền lợi thiết thực của người lao động đã được đưa vào thỏa ước như nâng chất lượng bữa ăn ca, hỗ trợ tiền nhà trọ, hỗ trợ đi lại, hỗ trợ nuôi con nhỏ, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ phúc lợi cao hơn quy định tối thiểu của pháp luật. Thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai đề án nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng quan hệ lao động. Chất lượng của tổ chức công đoàn cuối cùng phải được đo bằng những lợi ích thiết thực mà đoàn viên và người lao động nhận được.

- Ông ĐẶNG MINH VŨ, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau):

Cần sớm hoàn thiện quy định cho công đoàn cơ sở

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công đoàn cơ sở có điều kiện gần người lao động hơn nhưng cũng phát sinh không ít khó khăn trong tổ chức và hoạt động. Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn xã, phường chưa được quy định đầy đủ, cụ thể nên một số đơn vị còn lúng túng trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Theo tôi, cần sớm hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của công đoàn xã, phường để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn cơ sở chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, nguồn lực còn hạn chế nên việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi vẫn gặp khó khăn. Công đoàn cơ sở là "cánh tay nối dài" của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, cần tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở để hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả hơn.

- Bà NGUYỄN KIM LOAN, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM:

Quan tâm vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn

Hoạt động chăm lo của công đoàn không chỉ dừng ở việc hỗ trợ vật chất mà còn phải giúp người lao động cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành trong cuộc sống thường ngày.

Từ thực tế các chương trình tổ chức tại khu nhà trọ công nhân, chúng tôi nhận thấy những bữa cơm công đoàn hay hoạt động cộng đồng tuy giản dị nhưng tạo cơ hội để người lao động giao lưu, chia sẻ khó khăn, gắn kết với nhau và với tổ chức công đoàn. Đối với nhiều công nhân xa quê, sự sẻ chia về tinh thần cũng rất cần thiết. Khi công đoàn hiện diện nhiều hơn trong đời sống thường ngày, người lao động sẽ cảm nhận rõ hơn vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn.

- Bà NGUYỄN THỊ MỸ LINH, Công ty TNHH Juki Việt Nam (Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM):

Cần những quyết sách mang lại giá trị thiết thực cho công nhân

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam lần này là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tôi kỳ vọng đại hội sẽ có nhiều quyết sách nhằm mở ra những bước phát triển mới cho tổ chức công đoàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của đoàn viên và người lao động.

Cụ thể là các quyết sách về: nâng cao phúc lợi đoàn viên; tạo điều kiện để người lao động được học tập, nâng cao tay nghề, ổn định việc làm và thu nhập. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, tôi kỳ vọng tổ chức công đoàn có các chương trình đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp miễn phí để giúp công nhân lớn tuổi hoặc người bị ảnh hưởng bởi công nghệ ổn định cuộc sống.

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