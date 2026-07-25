Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Tối 25-7, tại Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Dự lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Dự lễ còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ.

Tại Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, dâng những vòng hoa tươi thắm, thành kính thắp nén hương thơm, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã hy sinh và yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định, trong suốt những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM luôn xác định việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm và cũng là vinh dự; đồng thời luôn khắc ghi và tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Qua đó bày tỏ lòng thành kính và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Hôm nay, tại vùng đất Côn Đảo thiêng liêng, nơi mang đậm dấu ấn lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường của dân tộc, chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng về cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu cùng các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh và nằm lại nơi đây. Chúng ta bồi hồi, xúc động, thành kính tri ân những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc và càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do", đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thắp nến tri ân Anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM luôn khắc ghi và tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Lãnh đạo TPHCM xin thành kính tri ân, cảm tạ và nguyện mãi chăm lo, đáp đền các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; quyết tâm xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần cùng cả nước vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, đoàn đại biểu đến Nghĩa trang Hàng Keo và Đền thờ Côn Đảo, dành phút mặc niệm, dâng những vòng hoa tươi thắm, thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân Bác Hồ kính yêu, các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh nơi mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tối cùng ngày, tại đặc khu Côn Đảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự chương trình nghệ thuật tri ân anh hùng liệt sĩ "Ánh sao Tổ quốc" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: VIỆT DŨNG

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