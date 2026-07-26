500 ngày đêm thực hiện sứ mệnh lịch sử - Bài 4: Đồng lòng trước lời hứa thiêng liêng

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (viết tắt là “Chiến dịch 500 ngày đêm”), khi các nhân chứng dần thưa vắng, mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng để trả lại tên cho những người con ưu tú của Tổ quốc, đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương. Hành trình thiêng liêng đó là mệnh lệnh từ trái tim, với sự đồng lòng quyết tâm cao của nhân dân cả nước, sự chung tay của nhiều tổ chức quốc tế.

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản tại khu vực nhà quàn hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

* Thiếu tướng NGUYỄN KHẮC NHÂN, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội:

Hà Nội hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước tháng 12

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm”, TP Hà Nội đã triển khai ngay chiến dịch với tinh thần chủ động, quyết liệt nhưng thận trọng, bảo đảm phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”. TP Hà Nội đang tập trung thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ; lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN. Hiện tại, trên địa bàn TP Hà Nội có 340 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 53.700 phần mộ, trong đó còn nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được triển khai tại 3 nghĩa trang liệt sĩ do thành phố quản lý và 337 nghĩa trang thuộc 126 xã, phường. Mục tiêu là hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin an táng tại toàn bộ 340 nghĩa trang trên địa bàn TP Hà Nội. Nhiệm vụ này được thực hiện từ tháng 8 và hoàn thành trước ngày 31-12. Trong đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hà Nội sẽ hoàn thành lấy mẫu tại 3 nghĩa trang do thành phố quản lý trước tháng 11; các xã, phường hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang địa phương trước tháng 12.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều nhân chứng không còn, địa hình thay đổi, nhiều hồ sơ, tài liệu bị thất lạc hoặc mai một. Vì vậy, chiến dịch được xác định là cuộc “chạy đua” với thời gian nhằm lưu giữ những manh mối cuối cùng trước khi tiếp tục bị mai một. Mọi lực lượng tham gia đều đặt quyết tâm rất cao để thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; bởi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là hoạt động tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

* Thứ trưởng Bộ Y tế TRẦN VĂN THUẤN:

Xây dựng quy trình chuẩn lấy mẫu ADN

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà là mệnh lệnh tri ân, nhân văn sâu sắc, là sứ mệnh thiêng liêng của cả dân tộc, là hành động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước.

Trong đó, việc giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi yêu cầu cao về chuyên môn, kiểm soát chất lượng và tính chính xác tuyệt đối. Bộ Y tế đã xây dựng quy trình kỹ thuật chuẩn xác về công tác lấy mẫu, giám định ADN, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các đơn vị chức năng để đảm bảo chiến dịch được triển khai nhịp nhàng, hiệu quả cao, với tinh thần nỗ lực tối đa để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương một cách nhanh chóng nhưng phải tuyệt đối chính xác.

* Ông DAVID SWANEPOEL, cán bộ phân tích ADN của Ủy ban Quốc tế về người mất tích - ICMP:

Sớm trả lại tên cho liệt sĩ

Chúng tôi tham gia hỗ trợ giám định ADN cho Viện Giám định ADN của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được 4 năm. Quá trình tham gia hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam trong việc giám định, chúng tôi nhận thấy năng lực khoa học của người Việt Nam rất cao. Họ là những người làm việc đầy trách nhiệm, kể cả làm việc trong môi trường nhiều áp lực, để có thể đưa ra được kết quả ADN chính xác nhất. Các nhà khoa học Việt Nam luôn luôn duy trì một mức chuẩn chất lượng cao trong quá trình giám định ADN để có kết quả tốt nhất.

Qua dự án hỗ trợ này, chúng tôi sẽ cố gắng giúp những gia đình, những thân nhân liệt sĩ sớm tìm lại được người thân của mình đã hy sinh trong chiến tranh, để sớm đưa họ về với gia đình.

* Thiếu tướng NGUYỄN THÀNH TRUNG, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM:

Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim

“Chiến dịch 500 ngày đêm” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là minh chứng rõ nét cho quyết tâm đó. Tính đến ngày 20-7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ và 2 hài cốt liệt sĩ tập thể, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và chuẩn bị các điều kiện để khảo sát những khu vực nghi có mộ tập thể tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại hiện trường, Bộ Tư lệnh TPHCM luôn quán triệt phương châm làm thật cẩn trọng, khoa học, tỉ mỉ. Việc cất bốc được thực hiện theo từng lớp địa tầng nhằm phục vụ nghiên cứu lịch sử, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác xác định danh tính liệt sĩ sau này. Ngay từ khi triển khai, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tham mưu Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM và Quân khu 7 chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ việc quy tập; thành lập sở chỉ huy lâm thời, khu vực lấy mẫu ADN, huy động các lực lượng chuyên môn, tổ chức chặt chẽ các bộ phận kỹ thuật, lập hồ sơ hiện trường, hậu cần, bảo vệ và tuyên truyền. Tất cả đều hướng đến yêu cầu cao nhất là bảo đảm việc quy tập diễn ra đúng quy trình, tuyệt đối an toàn, trang nghiêm.

Song song với công tác tìm kiếm, TPHCM cũng đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN để trả lại tên cho các liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hiện thành phố có 9.885 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin, cần lấy mẫu ADN, trong đó đã thu thập được 1.373 mẫu và phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong năm nay. Hành trình phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Quân khu 7 cùng sự đồng hành của các nhà khoa học, cựu chiến binh, nhân chứng và nhân dân, mỗi manh mối sẽ tiếp tục được nối lại.

NHÓM PV ghi