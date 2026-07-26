Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), sáng 26-7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 26-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 26-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng cả máu xương, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 26-7. ﻿Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 26-7. ﻿Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam... cũng đã đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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PHAN THẢO