Việt Nam để lại nhiều dấu ấn tại các hội nghị ASEAN

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung từ ngày 20 đến 24-7 tại Manila, Philippines, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã thông tin về những kết quả nổi bật của hội nghị và những đóng góp của đoàn Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trong bối cảnh tình hình quốc tế “bất định, bất ổn và bất khả dự báo” như nhận định trong phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Chủ tịch ASEAN 2026, hội nghị đã thành công tốt đẹp và đạt được kết quả toàn diện, thông qua nhiều văn kiện quan trọng, chuyển hóa cam kết chính trị thành hợp tác thực chất.

Đánh giá về sự tham gia và những đóng góp nổi bật nhất của đoàn Việt Nam tại các hội nghị lần này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết phát huy tinh thần đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng về chủ động, trách nhiệm và dẫn dắt trong ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và đoàn Việt Nam đến với chuỗi hội nghị không chỉ để tham dự mà để chủ động kiến tạo và đóng góp giải pháp. Thông qua gần 20 hội nghị, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Quang cảnh cuộc họp song phương giữa Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Ed Miliband. Ảnh: TTXVN

Điểm đầu tiên là Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines và các nước thành viên thúc đẩy đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN; tích cực ủng hộ chủ tịch triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các ưu tiên và sáng kiến đã đề ra; đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng nhằm củng cố đoàn kết, gia tăng tự cường và liên kết ASEAN.

Thứ hai, là nước duy nhất đang điều phối quan hệ với hai Đối tác đối thoại của ASEAN, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn trong thúc đẩy hợp tác ASEAN với Anh và New Zealand. Việt Nam đã chủ trì đàm phán, thông qua Kế hoạch hành động ASEAN-Anh 2027-2031 và Tuyên bố chung Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh về Hợp tác trong khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP); thúc đẩy đồng thuận trong ASEAN tiếp nhận Anh trở thành thành viên thứ 28 của ARF. Việt Nam cũng chủ trì đàm phán và thông qua Tuyên bố chung Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-New Zealand về thúc đẩy tự cường khu vực, đôn đốc triển khai hiệu quả, toàn diện Kế hoạch hành động ASEAN-New Zealand 2026-2030 theo hướng “chất lượng hơn số lượng”.

Việt Nam cũng đã chủ động tham gia, góp phần định hướng trao đổi về Biển Đông tại các hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, đề cao lợi ích và trách nhiệm chung của các nước, bảo đảm lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông được phản ánh đầy đủ trong các văn kiện hội nghị.

Cuối cùng, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Nhật Bản lần thứ 17 đã nhất trí nối lại Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản vào thời điểm sớm nhất và phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, các đối tác ngày càng coi trọng vai trò và uy tín của Việt Nam trong ASEAN, ở khu vực và quốc tế. Việt Nam được nhìn nhận có tiếng nói cân bằng, trách nhiệm, có khả năng kết nối các đối tác với ASEAN và đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, thượng tôn luật pháp quốc tế và ứng phó với các thách thức chung. Đây cũng là những minh chứng cho thấy nỗ lực và quyết tâm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 59, Nghị quyết số 06 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, từng bước chuyển hóa chủ trương thành kết quả cụ thể, thực chất.

TTXVN