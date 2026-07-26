Chính trị

Tiếp nối hành trình tri ân

SGGP

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), nhiều hoạt động tri ân đang diễn ra khắp mọi miền đất nước. Từ các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công với cách mạng; những bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện, cán bộ, chiến sĩ tham gia sửa sang nhà cửa các gia đình chính sách, chăm sóc từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ; đến sự kiên trì của những người làm công tác quy tập, giám định ADN để tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hay phục dựng di ảnh liệt sĩ để gia đình được nhìn lại thân nhân sau nhiều thập niên xa cách... Hành trình tri ân đã, đang và tiếp tục được tiếp nối, khắc họa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, để sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng, khắc ghi.

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Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thăm hỏi, trao quà tri ân đến ông Trần Duy Nguyên (ngụ phường Bình Tiên, TPHCM) là thương binh đặc biệt nặng (hạng 1/4)
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Lãnh đạo TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM trao tặng di ảnh được phục dựng đến bà Đỗ Thị Ân, vợ liệt sĩ Lương Đình Canh
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Tuổi trẻ Quảng Trị chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Trạch
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Đoàn đại biểu TPHCM thăm, tặng quà và tri ân các thương binh, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình
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Bữa cơm tri ân do đoàn viên, thanh niên xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị tổ chức tại một gia đình liệt sĩ
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Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông (xã Thái Mỹ, TPHCM) bên các chiến sĩ Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ
NHÓM PV

Từ khóa

Kiều Thị Nông Trần Duy Nguyên Ngày Thương binh Phần mộ Đặng Minh Thông Liệt sĩ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bình Tiên

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