Tiếp nối hành trình tri ân

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), nhiều hoạt động tri ân đang diễn ra khắp mọi miền đất nước. Từ các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công với cách mạng; những bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện, cán bộ, chiến sĩ tham gia sửa sang nhà cửa các gia đình chính sách, chăm sóc từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ; đến sự kiên trì của những người làm công tác quy tập, giám định ADN để tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hay phục dựng di ảnh liệt sĩ để gia đình được nhìn lại thân nhân sau nhiều thập niên xa cách... Hành trình tri ân đã, đang và tiếp tục được tiếp nối, khắc họa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, để sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng, khắc ghi.