Sáng 29-10, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 8.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ hai từ phải qua) và Đại tướng Chay Saingyun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia (thứ nhất từ phải qua) gặp gỡ sĩ quan hai nước bên lề đối thoại

Tham dự đối thoại, về phía Việt Nam có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Phía Campuchia có Đại tướng Chay Saingyun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia.

Cùng dự còn có đại diện thủ trưởng các lực lượng, cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng hai nước và các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội.

Quang cảnh Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 8 có ý nghĩa quan trọng đối với 2 nước. Đồng chí ghi nhận những kết quả tích cực về hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Thủ trưởng các lực lượng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tham dự đối thoại

Tại đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Trong đó, trọng tâm là các nội dung gồm: tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tiếp tục viện trợ giúp đỡ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc phòng.

Cùng với đó là tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ quân nhân mỗi nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu đối thoại

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Campuchia đã cử đoàn đại biểu cấp cao sang dự và cử khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Đại tướng Chay Saingyun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia phát biểu đối thoại

Phát biểu đối thoại, Đại tướng Chay Saingyun tin tưởng, Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 thành công tốt đẹp sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, củng cố tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, láng giềng tốt đẹp và cùng có lợi giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Hai Trưởng đoàn ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng và Biên bản đối thoại

Trong khuôn khổ chương trình, hai Trưởng đoàn đã ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng và Biên bản đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8.

MẠNH THẮNG