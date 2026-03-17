Tổng Bí thư Tô Lâm: Học viện Kỹ thuật quân sự phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết, bản lĩnh; đổi mới, sáng tạo; trí tuệ, phát triển”

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của Học viện trong phát triển khoa học công nghệ quân sự, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2030.

Sáng 17-3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Báo cáo khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết, trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, là trường đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu của Quân đội và đất nước.

Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Học viện đã đào tạo cho Quân đội và đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc nhiều lĩnh vực, với hơn 200 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 3.000 kỹ sư quân sự và dân sự; hiện đang tiếp tục đào tạo hơn 6.000 học viên, sinh viên; luôn dẫn đầu toàn quân và nằm trong tốp đầu các trường đại học trong cả nước về thành tích tham gia các kỳ thi Olympic sinh viên, thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và quốc tế, trong đó có nhiều thành tích cao trong các cuộc thi cấp quốc tế về công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, lập trình viên...

Mục tiêu, đến năm 2030, Học viện trở thành trường đại học nghiên cứu nằm trong tốp đầu về khoa học kỹ thuật và công nghệ của đất nước, có những lĩnh vực tương đương với các trường đại học lớn trong khu vực và quốc tế, nằm trong tốp 700 các trường đại học tiên tiến, hàng đầu trên thế giới. Đến năm 2045, Học viện nằm trong tốp 500 các trường đại học tiên tiến, hàng đầu trên thế giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, ghi nhận và biểu dương toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ toàn Học viện về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục diễn ra mạnh mẽ; sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tác động trên mọi lĩnh vực, đặc biệt về phát triển công nghiệp quốc phòng, sản xuất vũ khí trang bị hiện đại.

Tổng Bí thư nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ quân sự, Tổng Bí thư yêu cầu, Học viện cần phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trọng tâm là tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 2 kiên định (kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị), 2 đẩy mạnh (đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng), 2 ngăn ngừa (ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân), phương châm 5 vững (Chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững).

Tổng Bí thư nhấn mạnh tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện Kỹ thuật quân sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Học viện Kỹ thuật quân sự phải đi đầu trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thiết thực và liên thông, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, lấy “học viên, sinh viên là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực”.

Đặc biệt, Học viện tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học thuộc các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, hiện đại; tăng cường hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, đơn vị, đối tác trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả hợp tác quốc tế.

Học viện đầu tư nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm theo kịp xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự thế giới; tham mưu, đề xuất đầu tư quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ, chính quy, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy vai trò của các nhóm nghiên cứu có thế mạnh, nhóm nghiên cứu chuyên sâu, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ các nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực then chốt; xây dựng Học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của quốc gia.

Tổng Bí thư lưu ý tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ,” khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí đặc thù cho Học viện Kỹ thuật quân sự trong công tác đào tạo và khoa học công nghệ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại nước ngoài về các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ.

Tổng Bí thư đề nghị quan tâm, chỉ đạo xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới; tạo điều kiện để Học viện được phép thu hút thêm các nguồn lực tài chính, đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà khoa học xuất sắc trong nước và quốc tế đến làm việc.

Tổng Bí thư nhắc lại, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng vai trò của khoa học và giáo dục - đào tạo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người nhiều lần căn dặn: Quân đội ta phải ra sức học tập kỹ thuật, chiến thuật, không ngừng nâng cao trình độ khoa học quân sự; đồng thời nhấn mạnh: Phải học tập kinh nghiệm của các nước anh em, nhưng phải vận dụng một cách sáng tạo cho phù hợp với điều kiện nước ta.

Tổng Bí thư nhấn mạnh những lời căn dặn sâu sắc đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam quan trọng cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng nước ta.

Quán triệt tư tưởng đó, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Kỹ thuật quân sự đã không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp Học viện hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (28-10-1966 - 28-10-2026), Tổng Bí thư mong muốn Học viện khơi dậy và phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, sức sáng tạo, tiêu biểu về tinh thần “Đoàn kết, bản lĩnh; đổi mới, sáng tạo; trí tuệ, phát triển”. Trong đó: Đoàn kết là sức mạnh; bản lĩnh để vượt khó; đổi mới để không bị tụt hậu; sáng tạo để thành công; trí tuệ là nền tảng; phát triển là mục tiêu, khát vọng vươn lên.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thăm quan một số sản phẩm do cán bộ, học viên của Học viện Kỹ thuật quân sự nghiên cứu, sáng chế, chế tạo.

