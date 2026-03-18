Tăng cường tuyên truyền quốc phòng - an ninh gắn với đấu tranh phản bác thông tin sai trái

Sáng 18-3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở VH-TT, Sở KH-CN các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu 7, nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 chia sẻ, đây là dịp để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tri ân sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục chú trọng tuyên truyền các mô hình mới, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong LLVT Quân khu 7; phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch, nhất là tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Cùng với đó, tiếp tục duy trì, mở rộng thời lượng phát sóng, các chuyên trang, chuyên mục phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm hài hòa giữa tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết, thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục định hướng các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ hơn với Cục Chính trị Quân khu 7 và các địa phương; nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục về quốc phòng - an ninh; đồng thời tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tôn vinh phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương đã trao đổi nhiều nội dung trọng tâm phối hợp tuyên truyền trong năm 2026.

Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn cùng đại diện các cơ quan báo chí tham dự buổi gặp mặt

Nhà báo Trần Minh Trường, Trưởng Ban Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho biết, tuyên truyền về LLVT Quân khu 7 là một trong những nội dung được Ban Biên tập Báo thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Năm 2022, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Cục Chính trị Quân khu 7 đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022-2025. Trên cơ sở đó, Báo đã thường xuyên thông tin hoạt động của LLVT Quân khu 7 trên nhiều nền tảng, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đến đông đảo bạn đọc.

Để tuyên truyền đậm nét hơn về hình ảnh LLVT, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã xây dựng chuyên trang “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời triển khai nhiều tin, bài về công tác huấn luyện, hậu phương quân đội, chăm lo gia đình chính sách, xây dựng đường tuần tra biên giới, điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm, chốt Biên phòng...

Báo Sài Gòn Giải Phóng đề xuất lãnh đạo Quân khu 7 tiếp tục tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận sâu hơn các hoạt động của đơn vị, nhằm triển khai, tuyên truyền sâu đậm hơn nữa hình ảnh LLVT Quân khu 7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng - tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 trao Bằng khen đến các tập thể

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 trao Bằng khen đến Ban Chính trị - Xã hội, Báo Sài Gòn Giải Phóng

Dịp này, Quân khu 7 trao Bằng khen cho 31 tập thể và 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu. Báo Sài Gòn Giải Phóng có 1 tập thể, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Quân khu 7.

THU HOÀI