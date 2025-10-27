Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp nhận 63 công dân Việt Nam từ phía Campuchia

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định 26 công dân có hộ chiếu, 8 công dân mất hộ chiếu, 29 công dân không có hộ chiếu.

Các công dân từ cửa khẩu về Việt Nam vào trưa 27-10. Ảnh: NAM KHÔI

Tối 27-10, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên vừa tiếp nhận 63 công dân Việt Nam từ phía Đồn Công an cửa khẩu Prek Chak, Campuchia tại cột mốc 313 (tổ 10, khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên).

Cụ thể, sau khi tiếp nhận vào trưa cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên kiểm tra người, hành lý của các công dân. Đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành làm việc với các công dân. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định 26 công dân có hộ chiếu; 8 công dân mất hộ chiếu; 29 công dân không có hộ chiếu.

Qua phối hợp rà soát, điều tra với các lực lượng chức năng, đơn vị chưa phát hiện công dân nào có dấu hiệu, nghi vấn liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia; chưa phát hiện đối tượng nào thuộc trường hợp truy nã, truy tìm.

Lực lượng chức năng làm việc với các công dân. Ảnh: NAM KHÔI

Về hướng xử lý, đối với 26 công dân có hộ chiếu, đơn vị đã làm thủ tục nhập cảnh theo quy định. Với 8 công dân mất hộ chiếu, đơn vị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Không xuất trình hộ chiếu khi cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu” với số tiền xử phạt 1.250.000 đồng/người (theo Nghị định 144 ngày 31-12-2021 của Chính phủ).

Với 29 công dân không có hộ chiếu, đơn vị đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật” với số tiền xử phạt 4 triệu đồng/người (24 công dân) và 2 triệu đồng/người (5 công dân đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi).

