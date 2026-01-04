Khách quốc tế đến Phú Quốc dịp Tết Dương lịch 2026 tăng gần 50% so với cùng kỳ

Khách quốc tế thưởng thức màn bắn pháo đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại đặc khu Phú Quốc

Trong số gần 176.000 lượt khách đến đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) vào 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, có gần 30.000 lượt khách quốc tế, tăng 49,7% so với cùng kỳ. Qua đó có thể thấy Đảo Ngọc đang trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Phú Quốc mang đến cho khách quốc tế những trải nghiệm đáng nhớ

Đến Đảo Ngọc vui chơi, đón năm mới, du khách nói chung và khách quốc tế đã được trải nghiệm nhiều hoạt động, sự kiện quy mô lớn như: Show ONCE phiên bản đặc biệt chào đón năm mới tại VinWonders; Đại tiệc Countdown 2025 “The Rise of Lights” tại Grand World Phú Quốc; chương trình giải trí “Thiên đường” kết hợp trình diễn pháo hoa; Tuần lễ Âm nhạc bãi biển và Pháo hoa tại Thị trấn Hoàng Hôn (từ ngày 25-12-2025 đến ngày 4-1-2026).

Khách quốc tế đến Phú Quốc ngày càng tăng cho thấy Đảo Ngọc đang trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch quốc tế

Điểm nhấn đối với du khách đó là đêm Spectacle Countdown 2026 với màn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn, góp phần tạo điểm nhấn, không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Một sự kiện cũng đáng chú ý là khoảng 1 giờ sáng 1-1-2026, hơn 200 vị khách ở Hàn Quốc đã đặt chân đến đảo ngọc Phú Quốc vui chơi, đón năm mới. Đoàn khách quốc tế "xông đất" này đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt kèm quà tặng là các voucher trải nghiệm dịch vụ vui chơi giải trí tại thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) với trị giá lên đến 1 triệu đồng/khách.

Khách Hàn Quốc "xông đất" Phú Quốc ngày đầu năm mới

“Chúng tôi rất bất ngờ khi vừa bước xuống máy bay đã nhận được lời chúc và quà năm mới của địa phương. Tôi thấy vui và rất hào hứng với chuyến đi đầu năm của mình. Phú Quốc để lại cho tôi ấn tượng rất tuyệt vời”, bà Kim Min-soo, du khách Hàn Quốc, hào hứng nói.

NAM KHÔI