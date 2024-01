Dồn lực cho cao điểm mua sắm tết

Rộn ràng không khí tết

Ghi nhận tại một số điểm bán như Co.opmart Văn Thánh (quận Bình Thạnh), Co.opmart Xa lộ Hà Nội, Co.opXtra Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3)… cho thấy, người tiêu dùng đang bắt đầu sắm tết. Các sản phẩm được quan tâm là giỏ quà tết, bánh kẹo, hàng thực phẩm công nghệ… Chị Ngô Ngọc Thảo (ngụ TP Thủ Đức) cho biết, tuần nào gia đình chị cũng mua sắm tại siêu thị Co.opmart Xa lộ Hà Nội.

“Chủ nhật rồi tôi mua được rất nhiều sản phẩm giá tốt. Tôi ưng ý khi mua được hơn 10 giỏ quà đặc sản của nhãn hàng riêng Co.op, giá chưa đến 500.000 đồng/giỏ nhưng có đủ các sản phẩm gồm lạp xưởng, nước mắm, hạt điều, hạt mắc ca, bánh phồng tôm”, chị Thảo chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Thị Hoa (ngụ quận 10) kể, để tri ân khách hàng và đối tác, chị đặt mua 20 thùng nước ngọt và 20 giỏ quà đặc sản tại siêu thị Co.opmart Vạn Hạnh. “Ngoài được giảm giá, tặng quà theo chương trình tết, nhân viên siêu thị còn tư vấn rất nhiệt tình cho khách hàng”, chị Hoa nói.

Người dân mua sắm tết tại siêu thị Co.opmart

Không riêng các siêu thị, ở nhiều chợ truyền thống như chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Thủ Đức (TP Thủ Đức), chợ An Đông (quận 5)… sức mua đã cải thiện rõ rệt so với hơn 1 tuần trước. Theo các tiểu thương, hiện bánh kẹo, đồ khô các loại là những sản phẩm hút khách nhất do người mua có nhu cầu cúng rằm tháng chạp (25-1). Các tiểu thương cho biết, so với những năm trước, lượng khách mua sắm hiện nay chưa bằng, hy vọng tuần tới lượng khách mua sẽ tăng lên.

Để có nguồn hàng đầy đủ phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân như hiện nay, từ đầu năm 2023, Sở Công thương TPHCM đã lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng và làm việc với những doanh nghiệp sản xuất, phân phối chủ lực để phân bổ.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) ngày 16-1, ông Ngô Hồng Y, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TPHCM, cho biết, tổng nguồn vốn doanh nghiệp chuẩn bị phục vụ 2 tháng Tết Giáp Thìn hơn 22.000 tỷ đồng; trong đó, hơn 8.500 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường. Về lượng hàng, các mặt hàng bình ổn thị trường chiếm thị phần từ 25%-43%.

Theo ông Ngô Hồng Y, các doanh nghiệp sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường, thiếu hàng cục bộ, mất cân đối cung - cầu trong mọi tình huống. Đặc biệt, cận tết, các đơn vị sẵn sàng phương án tăng lượng hàng lên 2-3 lần so với ngày thường, kéo giãn thời gian hoạt động để đảm bảo nhu cầu tăng đột biến của người tiêu dùng. Cận tết, nhằm kích thích mua sắm tiêu dùng, các hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, Satra, Aeon citimart… dự kiến tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá từ 5%-50% cho hàng ngàn mặt hàng phục vụ tết.

Giảm giá mạnh nhiều mặt hàng

Theo nhà bán lẻ Saigon Co.op, hiện đã bước vào tuần cao điểm tết, do vậy bên cạnh việc chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, chất lượng, tăng cường nhân viên phục vụ ở các khâu, Saigon Co.op còn đẩy mạnh chương trình khuyến mãi đến 50% nhằm giúp khách hàng tiết kiệm tối đa. Vì vậy, sức mua và lượt khách tại hệ thống 800 điểm bán trên toàn quốc (Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket) đã tăng khoảng 15%-20% so với cùng kỳ.

“Từ nay đến tết, rất nhiều mặt hàng trong các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, Co.op Food... sẽ giảm giá sâu, kéo dài đến hết ngày 30 Tết. Đặc biệt, cận tết, các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt heo, trứng gia cầm sẽ giảm giá 10%-20% hỗ trợ người có thu nhập thấp, sắm tết trễ”, đại diện Saigon Co.op cho biết.

Không chỉ tập trung giảm giá, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra còn nhận đặt hàng mâm cỗ gia tiên, mâm ngũ quả tết. Theo đó, các siêu thị thuộc Saigon Co.op giới thiệu rất nhiều món mặn lẫn chay, gồm gà thả vườn luộc/hấp, thịt kho trứng, ba rọi heo quay, canh khổ qua dồn thịt, phi lê cá hồi có da Na Uy, cá thác lác nạo, xôi gấc, đậu hũ chiên sả, rau củ luộc, chè trôi nước, bánh chưng chay, tương hột xào sả ớt, sườn chay chiên sả… Món ăn có giá thấp nhất từ 11.900 đồng, mâm cỗ cúng mặn, cúng chay tươm tất dâng lên bàn thờ tổ tiên từ 400.000 đồng.

“Nguồn nguyên liệu sử dụng để nấu mâm cỗ tết đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Món ăn được chế biến ngay trong ngày nhằm giữ được mùi vị lẫn chất lượng tốt nhất”, đại diện Saigon Co.op nhấn mạnh.

Bên cạnh mâm cỗ gia tiên, Co.opmart, Co.opXtra còn chuẩn bị mâm ngũ quả với các loại trái cây chất lượng cho khách hàng, giá chỉ 359.000 đồng, gồm: bưởi da xanh loại 1, đu đủ vàng loại 1, dừa xiêm Thái, mãng cầu xiêm, thơm, xoài cát Hòa Lộc loại 1.

Thông qua việc chuẩn bị nguồn hàng đa dạng, đầy đủ với giá cả ổn định, Saigon Co.op hy vọng người dân ai cũng có thể sắm tết và đón tết đầm ấm bên gia đình, người thân.

MINH XUÂN