Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định điều động cán bộ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp nhận, điều động đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XV đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, để giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM và hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng trao quyết định của UBND TPHCM về việc điều động đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ TPHCM, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ chiều 7-4. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân và đồng chí Nguyễn Minh Nhựt được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời đánh giá hai đồng chí là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều cơ quan, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Đặc biệt, cả hai đồng chí đều có kinh nghiệm tại các cơ quan dân cử (Quốc hội và HĐND).

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, môi trường đại biểu dân cử giúp cán bộ tích lũy kiến thức về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thành phố. Đây là hành trang quý giá để các đồng chí tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội như Hội LHPN và Hội Chữ thập đỏ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân và đồng chí Nguyễn Minh Nhựt khi nhận nhiệm vụ mới cần nhận thức sâu sắc về bối cảnh hiện nay, thành phố đang đòi hỏi sự bứt phá, tăng tốc phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kết cấu hạ tầng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định đến đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân và đồng chí Nguyễn Minh Nhựt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị hai đồng chí nhận nhiệm vụ mới cần nghiên cứu sâu sát tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh và thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ: Rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; 3 có: có sự hỗ trợ của nhà nước; có sự đóng góp của nhân dân; có sự tham gia của cả hệ thống; 4 không: không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong cả năm. Cùng với đó, bám sát chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của từng tổ chức nhiệm kỳ 2025–2030 để thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân thay mặt các cán bộ được phân công công tác mới gửi lời cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy TPHCM; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo thành phố đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, sinh ngày 22-7-1984, quê quán xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM (nay là xã Bình Hưng, TPHCM). Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Chính trị học, Cử nhân Ngôn ngữ Anh. Cao cấp Lý luận chính trị. Quá trình công tác: từ tháng 7-2016 đến tháng 6-2021, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 6-2021 đến nay, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt là Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, sinh ngày 29-9-1985, quê quán TPHCM. Trình độ: Thạc sĩ quản lý Hành chính công, Cử nhân Hành chính học. Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV. Trước đó, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân từng là Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương hai khóa (nhiệm kỳ 2015–2020 và 2020–2025); Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương.

THÁI PHƯƠNG