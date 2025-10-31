TPHCM tăng tốc giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng

Sáng 31-10, UBND TPHCM tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Trong đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được thảo luận sâu.

Chủ trì phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích đánh giá các công việc đã thực hiện tốt, chưa tốt, làm rõ nguyên nhân, hạn chế để có giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung thảo luận các giải pháp về tăng trưởng GRDP, nhất là ở các lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ; giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, để vận hành thông suốt phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Thảo luận tại phiên họp, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TPHCM, đánh giá kinh tế TPHCM vẫn duy trì đà tăng trưởng, nhưng còn thiếu động lực để tăng trưởng nhanh. Tình hình kinh tế tháng 10 có nhiều điểm sáng như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong giai đoạn từ tháng 2-2024 đến nay, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là động lực chính; công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng rất cao, TPHCM nằm trong nhóm những địa phương thu hút FDI tốt nhất cả nước.

Bên cạnh các điểm sáng, ông Hoàng chỉ ra 2 động lực đang ở mức thấp, đó là xuất khẩu và đầu tư công. Ông đề nghị cần có chuyên đề đánh giá về các động lực này. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công đang thấp, nếu vẫn giữ tiến độ hiện nay thì rất khó để hoàn thành chỉ tiêu, cần có giải pháp cụ thể, theo sát tiến độ đề ra.

Từ những phân tích trên, ông Hoàng cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 8,5%, trong quý 4, thành phố phải đạt mức tăng trưởng 12,4%, đây là thách thức rất lớn. Do đó, ông đề nghị thành phố tiếp tục tập trung động lực về tiêu dùng, tăng cường khuyến mãi bởi đây vẫn là một trong những động lực thiết yếu.

Bên cạnh đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công cần có kế hoạch cụ thể. Thành phố cần rà soát, tích hợp các đề án như phát triển quỹ đất tăng nguồn thu, phát triển nhà ở xã hội… thành đề án phát triển thị trường bất động sản để tránh chồng chéo và khai thác nguồn lực tốt hơn.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, đến cuối tháng 10 đạt 53,6%, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá đây là nhiệm vụ rất lớn trong những tháng cuối năm. Theo đồng chí, để hoàn thành chỉ tiêu, từ nay đến cuối năm, thành phố cần giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi ngày. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục thảo luận, tìm giải pháp cụ thể.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, trong những tháng cuối năm, thành phố phải giải ngân trên 55.000 tỷ đồng, tương đương trên 46%. Thành phố sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án lớn, tiếp tục đẩy nhanh các dự án đầu tư mới. Thành phố cũng đã thành lập 3 tổ công tác để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Trong khi đó, lãnh đạo Sở NN-MT cũng khẳng định các tổ công tác sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn với phương châm giải quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ; giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong năm 2025.

Liên quan đến hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo Sở Nội vụ nêu thực trạng cán bộ cấp xã quá tải, có tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ. Theo rà soát, thành phố có hơn 1.000 vị trí thừa, trong khi thiếu trên 900 vị trí chuyên môn. Trong đó, thừa đa số là vị trí như văn thư, văn phòng; thiếu các vị trí chuyên sâu về y tế, giáo dục… Sở tham mưu các giải pháp về luân chuyển nội bộ tại các cơ quan, điều động từ xã này qua xã khác, khối Đảng qua khối chính quyền, điều động luân chuyển cán bộ cấp sở về cơ sở; xét tuyển người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức và giải pháp cuối cùng là ký hợp đồng lao động.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất lớn. Đồng chí yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ. Tăng tốc bứt phá trong những tháng cuối năm 2025 để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2025.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Khẩn trương tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành việc kiện toàn, bố trí, sắp xếp nhân sự cấp xã; tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong một số cơ quan, đơn vị.

Đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, tiếp tục củng cố hoạt động của 38 tổ địa bàn tiếp nhận hồ sơ phi địa giới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành đầu tư, mua sắm trang thiết bị hạ tầng số tại các trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã, phường, đặc khu…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM yêu cầu đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; phấn đấu hoàn thành, vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong đó, đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn được giao với việc áp dụng nguyên tắc “6 rõ”. Đẩy nhanh toàn bộ quy trình từ chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt đến thanh toán, không để trì trệ; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân các dự án trọng điểm, vốn lớn…

