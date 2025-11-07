Sáng 7-11, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM…

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đợt này, Đảng bộ UBND TPHCM có 32 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 26 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM chia sẻ, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý mà Đảng trao tặng cho những đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu bền bỉ, kiên trung, mẫu mực, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ và đồng chí Trần Văn Nam trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Trần Văn Nam, Đảng bộ UBND TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi kiện toàn tổ chức bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thống nhất đầu mối công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành.

Đây cũng là thời điểm Đảng bộ UBND TPHCM triển khai các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí đề nghị mỗi đảng viên cần nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, giữ vững lập trường, tư tưởng, tạo sự lan tỏa tích cực trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Huỳnh Tân Định và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM đề nghị các cấp ủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để mỗi đảng viên phát huy năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn trách nhiệm nêu gương với hiệu quả thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

NGÔ BÌNH