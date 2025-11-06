Đảng viên cao tuổi Đảng là những nhân chứng lịch sử sống động về tinh thần cách mạng

Đồng chí Trần Văn Tuấn và đồng chí Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đợt này, Đảng bộ xã Hóc Môn có 24 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Hóc Môn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh chia sẻ, mỗi tấm Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận về thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà còn là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và tấm gương sáng về phẩm chất của người đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn mong muốn đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững phẩm chất người cộng sản, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp phần đào tạo, dìu dắt thế hệ trẻ. Đồng thời, là những nhân chứng lịch sử sống động để tinh thần cách mạng được tiếp nối và lan tỏa.

NGÔ BÌNH