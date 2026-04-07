Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Với 496/496 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt 100% số đại biểu tham gia biểu quyết và bằng 99,2% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục chương trình làm việc chiều 7-4, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, với 496/496 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt 100% số đại biểu tham gia biểu quyết và bằng 99,2% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV

- Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (từ 11-2025)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV, XVI

● Tháng 9-1990 – 8-1996:

Cán bộ, Điều tra viên phòng Điều tra hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

● Tháng 9-1996 – 8-2000:

Kiểm sát viên Trung cấp, phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

● Tháng 9-2000 – 5-2005:

Phó Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế và phòng Kiểm sát điều tra án trị an, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

● Tháng 6-2005 – 9-2006:

Ủy viên Ủy ban Kiểm sát, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

● Tháng 10-2006 – 6-2007:

Kiểm sát viên Trung cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

● Tháng 7-2007 – 7-2012:

Kiểm sát viên Trung cấp, Ủy viên Ủy ban kiểm sát, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

● Tháng 8-2012 – 9-2014:

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan dân chính đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

● Tháng 10-2014 – 5-2015:

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

● Tháng 6-2015 – 5-2017:

Kiểm sát viên cao cấp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.

● Tháng 6-2017 – 8-2018:

Kiểm sát viên cao cấp, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

● Tháng 9-2018 – 12-2019:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

● Tháng 12-2019 – 10-2020:

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khoá XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

● Tháng 10-2020 – 1-2021:

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khoá XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

● Tháng 1-2021 – 7-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khoá XXII

● Tháng 7-2021 – 6-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Đại biểu Quốc hội khoá XV và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

● Ngày 1-7-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới), Đại biểu Quốc hội khoá XV, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XV thành phố Đà Nẵng (mới) theo Nghị quyết số 1704/NQ-UBTVQH15.

● Ngày 5-9-2025:

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

● Ngày 4-11-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Toà án nhân dân tối cao.

● Ngày 10-11-2025:

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, được bầu vào Ban Bí thư khoá XIV.

● Ngày 7-4-2026:

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

ANH PHƯƠNG