Lâm Đồng điều động nhiều cán bộ

Sáng 26-5, Tỉnh uỷ Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm trao quyết định cán bộ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định điều động ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt đối với ông Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao quyết định cho cán bộ

Điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia đối với ông Hoàng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng.

Điều động ông Phan Nhật Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Điều động Trần Đình Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Bùi Thắng trao quyết định cho các cá nhân. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Điều động ông Trần Thanh Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Điều động ông Trịnh Ngọc Duệ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Thanh tra tỉnh.

Điều động ông Lê Nguyên Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Điều động ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Gia đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Điều động ông Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các cá nhân phải nhanh chóng tiếp cận công việc, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, quy tụ tập thể, sâu sát cơ sở, sâu sát công việc; không trông chờ, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh đang rất cần những cán bộ có tư duy đổi mới, có khát vọng cống hiến, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực lãnh đạo, quản lý.

ĐOÀN KIÊN