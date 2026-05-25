Ủy ban Kinh tế và Tài chính công bố, trao quyết định về công tác cán bộ

Ngày 25-5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tân Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Tài chính Trần Vũ Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CẨM HÀ

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn công bố Quyết định số 10/QĐ-UBKTTC16 của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về việc bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Tài chính đối với ông Trần Vũ Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Tài chính. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25-5. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Tài chính Trần Vũ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh, dù được thành lập trên cơ sở hợp nhất và mới đi vào hoạt động hơn 1 năm nhưng Vụ Kinh tế và Tài chính đã nhanh chóng khẳng định được vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cho các hoạt động của Ủy ban, Thường trực Ủy ban và Chủ nhiệm Ủy ban. Tân Vụ trưởng Trần Vũ Thanh là người trưởng thành từ nguồn nhân sự tại chỗ, nắm rõ tình hình công việc và khẳng định được năng lực thực tiễn trên cương vị công tác thời gian qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho tân Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Tài chính Trần Vũ Thanh. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Tài chính Trần Vũ Thanh cam kết sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết xây dựng tập thể đơn vị Vụ Kinh tế và Tài chính ngày càng vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

CẨM HÀ