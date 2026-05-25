Sáng 25-5, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đối với đồng chí Nguyễn Huy Dũng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: VIỆT HÙNG

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 21-5-2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh và Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: VIỆT HÙNG

Tại Quyết định số 295/QĐ-ĐUCP ngày 21-5-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VH-TT-DL nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định cho Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng. Phát biểu tại lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt lãnh đạo Chính phủ chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và chúc mừng Bộ VH-TT-DL được bổ sung thêm một cán bộ lãnh đạo trẻ, có năng lực và kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: VIỆT HÙNG

Phó Thủ tướng đánh giá, đồng chí Nguyễn Huy Dũng là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí công tác khác nhau, luôn thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết đối với công việc. Trong quá trình công tác tại Bộ TT-TT trước đây, cũng như sau này ở các cương vị khác, đồng chí đã có nhiều đóng góp trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống và bề dày của ngành VH-TT-DL, cùng sự tham gia của đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực, bộ sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng khẳng định tiếp tục nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành VH-TT-DL.

VĨNH XUÂN