Công bố các quyết định nhân sự tại một số đại học lớn

Ngày 25-5, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt tại nhiều đơn vị thành viên.

Cụ thể, GS-TS Lê Thanh Sơn tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; GS-TS Hoàng Anh Tuấn tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; TS Đỗ Tuấn Minh giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ; GS-TS Chử Đức Trình tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ; PGS-TS Nguyễn Trúc Lê tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

PGS-TS Trần Thành Nam được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục; PGS-TS Nguyễn Tiến Vinh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy trao các quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho các nhân sự lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thành viên. Ảnh: VNU

Trước đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao quyết định TS Nguyễn Hoàng Oanh giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật.

Theo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy, đây là đợt công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Đại học Quốc gia Hà Nội, mở ra giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Trong giai đoạn tới, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á; nâng quy mô đội ngũ giảng viên từ khoảng 3.000 lên 6.000 người vào năm 2030; đồng thời hoàn thiện cơ sở vật chất tại Hòa Lạc, phấn đấu trong 5 năm tới cơ bản chuyển khoảng 80% sinh viên lên học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại khu đô thị đại học Hòa Lạc.

Cũng trong ngày 25-5, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố Quyết định số 1288/QĐ-BGDDT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc bổ nhiệm GS-TS Lê Anh Tuấn giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

GS-TS Lê Anh Tuấn sinh năm 1975, quê Hà Tĩnh, là cựu sinh viên khóa 37 ngành Cơ khí động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy từ năm 1997, được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2009, Giáo sư năm 2017; từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội và hiện là Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội.

PHAN THẢO