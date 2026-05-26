Ủy ban Pháp luật và Tư pháp công bố, trao quyết định về công tác cán bộ

Sáng 26-5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chúc mừng các đồng chí vừa nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: CẨM HÀ

Tại lễ công bố, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đã trao các Quyết định của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, bổ nhiệm bà Lê Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp trực thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; bổ nhiệm bà Chu Hoàng Hải Quỳnh, chuyên viên cao cấp Vụ Pháp luật và Tư pháp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp trực thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; bổ nhiệm ông Đào Quyết Thắng, chuyên viên chính Vụ Pháp luật và Tư pháp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp trực thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp cho bà Lê Thị Phương Lan. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu chúc mừng 3 đồng chí đã được tín nhiệm giới thiệu và vinh dự nhận Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp và mong muốn, các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục đoàn kết, phát huy năng lực sở trường, nhất là năng lực quản lý để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp cho bà Chu Hoàng Hải Quỳnh. Ảnh: CẨM HÀ

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, tân Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp Lê Thị Phương Lan khẳng định sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình xây dựng tập thể đơn vị ngày càng vững mạnh; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, góp phần vào kết quả chung của đơn vị.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp cho ông Đào Quyết Thắng. Ảnh: CẨM HÀ
