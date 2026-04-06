Đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Với 491/491 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt 100% số đại biểu biểu quyết và chiếm 98,2% tổng số đại biểu Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 6-4, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua nghị quyết với 491/491 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt 100% số đại biểu biểu quyết và chiếm 98,2% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngay sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thực hiện nghi thức tuyên thệ và có bài phát biểu quan trọng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Phát biểu nhậm chức sau nghi thức tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ lòng biết ơn đối với cử tri TPHCM và các đại biểu Quốc hội đã tin tưởng giao phó trọng trách. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước.

"Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước. Với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Quang cảnh Hội trường Diên Hồng khi Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức, sáng 6-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn cũng nêu bật những định hướng hành động xuyên suốt nhiệm kỳ với phương châm "nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Các cam kết của đồng chí Trần Thanh Mẫn tập trung vào đổi mới tư duy lập pháp; thực hiện tinh thần "thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động". Đồng thời, Quốc hội sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng Quốc hội số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhìn nhận, giám sát như công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; cam kết chú trọng giám sát thực thi pháp luật và đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Về đối ngoại nghị viện, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ phương châm đưa các hoạt động đối ngoại đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Khép lại bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ quyết tâm sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII, XIV

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV

- Bí thư Đảng ủy Quốc hội (từ 1-2025)

- Chủ tịch Quốc hội (từ 20-5-2024)

- Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia (từ 6-2025)

- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 22-5-2024)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV, XVI

● Tháng 7-1979 – 9-1980:

Cán bộ Ban Trường học Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước đây).

● Tháng 10-1980 – 12-1982:

Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành, sau đó là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước đây).

● Tháng 1-1983 – 12-1987:

Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành (trước đây); đại biểu HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước đây).

● Tháng 1-1988 – 6-1994:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang (trước đây), sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học Cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy.

● Tháng 7-1994 – 11-1999:

Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

● Tháng 12-1999 – 12-2003:

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

● Tháng 1-2004 – 3-2008:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (từ 4-2006), Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy (trước đây), đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009.

● Tháng 3-2008 – 12-2010:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

● Tháng 1-2011 – 9-2015:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII TP Cần Thơ.

● Tháng 10-2015 – 3-2016:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII (từ 1-2016); Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII TP Cần Thơ.

● Tháng 4-2016 – 6-2017:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị TP Cần Thơ.

● Tháng 7-2017 – 5-2018:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

● Tháng 6-2018 – 9-2019:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

● Tháng 9-2019 – 4-2021:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII. Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

● Tháng 5-2021 – 5-2024:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (4-2021 – 7-2021). Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam khóa XV và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Lào (từ 11-2021).

● Ngày 2-5-2024:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

● Ngày 20-5-2024:

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

● Ngày 22-5-2024:

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

● Ngày 24-1-2025:

Quyết định số 1893-QĐNS/TW của Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

● Ngày 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

● Ngày 6-4-2026

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

ANH PHƯƠNG