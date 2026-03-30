Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh sinh năm 1969, quê quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn: tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.
Cũng tại kỳ họp, đồng chí Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Phan Thiên Định sinh năm 1971, quê quán phường Thuận An, TP Huế; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản lý hành chính công, cao cấp lý luận chính trị.