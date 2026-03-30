Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30-3, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất để thực hiện một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh sinh năm 1969, quê quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn: tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phan Thiên Định sinh năm 1971, quê quán phường Thuận An, TP Huế; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản lý hành chính công, cao cấp lý luận chính trị.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

DƯƠNG QUANG