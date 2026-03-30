Đắk Lắk có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 30-3, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp lần thứ nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng, bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Kỳ họp đã báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh…

Theo đó bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X gồm: ông Từ Thái Giang (sinh năm 1975), ông Đỗ Thái Phong (sinh năm 1980) và bà Phúc Bình Niê Kđăm (sinh năm 1983) tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI.

MAI CƯỜNG