Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm PGS-TS Bùi Thế Duy làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 31-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định điều động, bổ nhiệm PGS-TS Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định điều động, bổ nhiệm PGS-TS Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VGP

Cùng dự sự kiện có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan.

Trao quyết định bổ nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Bùi Thế Duy được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách là người đứng đầu Đại học Quốc gia Hà Nội - trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của đất nước, với vai trò nòng cốt, dẫn dắt hệ thống giáo dục đào tạo đại học Việt Nam.

Thủ tướng và các đại biểu chúc mừng đồng chí Bùi Thế Duy. Ảnh: VGP

Thủ tướng đánh giá đồng chí Bùi Thế Duy là cán bộ quản lý, nhà khoa học trẻ, giàu kinh nghiệm công tác. Đồng chí là nhà khoa học trưởng thành từ môi trường đại học, được đào tạo bài bản, có nền tảng học thuật vững chắc, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng; trong quá trình công tác, đồng chí đã thể hiện là cán bộ có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, am hiểu sâu sắc về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và hoạch định chính sách, phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong đổi mới tư duy và tổ chức thực hiện, đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết tâm, quyết liệt trong hành động; xây dựng quy hoạch với tầm nhìn 100 năm (cả về khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, về chương trình, mục tiêu đào tạo, chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ tri thức…).

Việc xây dựng khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc có ý nghĩa rất quan trọng, trở thành một cực tri thức quan trọng của Thủ đô Hà Nội và cả nước, Thủ tướng giao Đại học Quốc gia Hà Nội tiên phong, đi đầu trong việc này với định hướng "5 trong 1" của khu đô thị đại học: Trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ hiện đại; trung tâm đổi mới, sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; trung tâm đô thị đại học thông minh, hiện đại; trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu kết hợp giữa ba nhà: nhà trường, nhà nước và doanh nghiệp.

Thủ tướng mong Đại học Quốc gia Hà Nội tiên phong đi đầu trong ngành GD-ĐT của nước nhà, trở thành đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, từng bước vươn tầm thế giới, vào nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới; xứng đáng là "trung tâm hội tụ trí tuệ tinh hoa" và lan tỏa lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước.

Đồng chí Bùi Thế Duy sinh năm 1978, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Đồng chí từng là Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; sau đó giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 12-4-2018, đồng chí Bùi Thế Duy được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tháng 1-2026, đồng chí được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thế Duy từng giành huy chương đồng cuộc thi Tin học quốc tế năm 1995 tại Hà Lan và năm 1996 tại Hungary. Sau đó, đồng chí nhận học bổng Chính phủ học đại học tại Australia, bảo vệ luận án tiến sĩ khi 26 tuổi tại Hà Lan và được công nhận chức danh Phó Giáo sư ở tuổi 31. Năm 2009, đồng chí được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

LÂM NGUYÊN