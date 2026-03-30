ĐBSCL: Nhiều Chủ tịch HĐND tỉnh tái đắc cử nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 30-3, HĐND các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, để kiện toàn bộ máy và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Đồng Tháp khóa XI

Sáng 30-3, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Tại kỳ họp, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, 100% số đại biểu có mặt tán thành. Đồng chí Phạm Văn Chuẩn và Trần Thanh Nguyên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khóa X, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI với số phiếu tuyệt đối, 85/85 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%. Các đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp gồm: Trần Văn Dũng, Nguyễn Thành Diệu, Huỳnh Minh Tuấn và Nguyễn Phước Thiện.

Nguyễn Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long.

* Sáng 30-3, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành. Các đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI gồm: Lê Thị Thúy Kiều, Nguyễn Văn Tuấn và Kim Rương.

Đồng chí Hồ Văn Mừng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

* Cùng ngày, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Các đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Ngô Công Thức và Nguyễn Thị Minh Thúy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Đồng chí Phạm Văn Thiều tiếp tục đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.

* Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau với tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,6%...

NGỌC PHÚC-TÍN HUY-NAM KHÔI-TẤN THÁI