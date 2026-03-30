Chính trị

Nhân sự

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

SGGPO

Sáng 30-3, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, 55 tuổi, quê quán TP Hải Phòng; trình độ chuyên môn: tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

kỳ họp thứ nhất
Cũng tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

nguyễn đức tuy
Đồng chí Nguyễn Đức Tuy, 53 tuổi, quê quán tỉnh Gia Lai; trình độ chuyên môn: tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

NGUYỄN TRANG

Từ khóa

Nguyễn Hoàng Giang Nguyễn Đức Tuy Chủ tịch UBND Quảng Ngãi HĐND bầu cử

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn