Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 30-3, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, 55 tuổi, quê quán TP Hải Phòng; trình độ chuyên môn: tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, công bố các chức danh trúng cử

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy, 53 tuổi, quê quán tỉnh Gia Lai; trình độ chuyên môn: tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

NGUYỄN TRANG