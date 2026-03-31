Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông

Sáng 31-3, tại Đảng ủy phường An Phú Đông, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM trao quyết định và hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Đăng Ái. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí Đỗ Đăng Ái, Phó Giám đốc Sở Tài Chính tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Đỗ Đăng Ái được tin tưởng giao nhiệm vụ mới; bày tỏ tin tưởng đồng chí Đỗ Đăng Ái sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú Đông lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu cùng các đại biểu chúc mừng đồng chí Đỗ Đăng Ái

Đồng chí Dương Trọng Hiếu phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Dương Trọng Hiếu đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú Đông phối hợp, đồng hành cùng đồng chí Đỗ Đăng Ái để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, chia sẻ, phối hợp để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Đăng Ái cam kết không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Đăng Ái phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Đỗ Đăng Ái, sinh năm 1972, quê quán TP Hà Nội; trình độ chuyên môn: ThS Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

