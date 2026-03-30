Khánh Hòa: Kiện toàn chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

Chiều 30-3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII (nhiệm kỳ 2026-2031) đã họp kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, đồng chí Lâm Đông (sinh năm 1971, quê quán tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đạt 100% số đại biểu có mặt tán thành.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu

Các đồng chí: Lữ Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa VII; Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1978, quê quán TP Hà Nội), Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, được 100% đại biểu có mặt tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu

Các đồng chí: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền, Nguyễn Thanh Hà là Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ tín nhiệm đều đạt 100%.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

